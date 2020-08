“Con razón Giovanni está celoso”: Ninel Conde presumió a su nuevo amor y generó reacciones contra su ex

La también bailarina usó sus redes sociales para presumir la relación amorosa que sostiene desde inicios de este 2020 (Foto: Instagram de Ninel Conde)

No todo es malo en la vida de Ninel Conde. En medio de la batalla legal que emprendió por recuperar la custodia de su hijo Emmanuel, la actriz y cantante se encuentra más enamorada que nunca y ya no teme presumir al nuevo amor que la ha acompañado desde hace seis meses en medio de las adversidades.

La también bailarina usó sus redes sociales para presumir la relación amorosa que sostiene desde inicios de este 2020, y aunque no reveló su nombre o rostro completo, sí dejó claro que está muy agradecida con su novio.

Conde publicó una romántica fotografía al lado del hombre que ocupa su corazón y al que definió como el “amor de su vida” que ha servido de apoyo en medio de la crisis que vive.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza”, escribió la famosa mexicana para comenzar sus revelaciones sentimentales.

Conde publicó una romántica fotografía al lado del hombre que ocupa su corazón (Foto: Instagram de Ninel Conde)

“Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, resaltó Ninel Conde al referirse al pleito que tiene desde hace varios años con su ex pareja Giovanni Medina y que se intensificó hace más de cuatro meses por la custodia del hijo que tienen en común.

“Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa”, concluyó la artista.

La publicación pronto causó conmoción entre los 4.3 millones de seguidores que Ninel Conde tiene en Instagram, quienes se desvivieron por apoyarla y aceptaron que este nuevo romance es la razón por la que Giovanni Medina decidió restringirle el acceso para ver a su hijo Emmanuel.

Los detalles de esta relación fueron compartidos desde Punta De Mita, un lugar paradisíaco ubicado en el estado de Nayarit, donde la artista, su hija mayor y equipo de trabajo se encuentran desde hace unos días para cumplir con algunos compromisos laborales.

En cuestión de horas la fotografía capturada por Sofía Telch, la hija que tuvo la artista con el actor Ari Telch en la década de los 90, consiguió cientos de comentarios y cerca de 128,992 Me gusta.

“Con razón Giovanni está celoso y ahora entiendo porque te quitó a tu hijo, es su forma de venganza”, “Hoy el enano va a morir de rabia”, “A Giovanni no le gusta esto” o “Ya veo por qué te quitó a tu bebé”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Ninel Conde.

Ninel Conde ya había hablado de su nuevo romance a principios de este mes. (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Ninel Conde ya había hablado de su nuevo romance a principios de este mes. En una conversación con el programa Hoy confesó estar enamorada.

“Estoy muy enamorada, pero todo en su momento”, comentó sobre su romance. “Estoy contenta pero mi prioridad es ahora mi tema personal como mamá”, especificó sobre las cuestiones legales que la persiguen desde abril de este año.

En la emisión matutina de Televisa aseguraron que el novio de Ninel es más joven que ella, pero la misma cantante se negó a responder si su nuevo romance es con Ben Talei, el el cirujano plástico que fue novio de la cantante Belinda.

Aunque Ninel Conde está fuera de la Ciudad de México, el proceso por la custodia de su hijo Emmanuel continúa y el pasado lunes informó que un un juez federal ratificó las medidas que le impiden acercarse al pequeño de cuatro año.

Ninel Conde informó que un juez federal ratificó las medidas para que no pueda acercarse a su hijo

“Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y ni siquiera ratificado”, escribió al inicio de su mensaje.

“Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON ÉL. Recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses”, añadió en su mensaje sobre el nuevo capítulo de esta batalla.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Entregar una carta a López Obrador no fue suficiente: Ninel Conde seguirá alejada de su hijo

La embestida de Giovanni Medina contra Ninel Conde: “Prefirió la vida loca que a sus hijos

En medio de su batalla contra Giovanni Medina, Ninel Conde ya tiene un nuevo amor