“Nunca tuvimos una relación”: Sandra Echeverría habló del rumor que la vinculó a la ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aunque Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han llevado su separación con la mayor tranquilidad posible y llenos de amor por su bienestar y el de su hija Kailani, a su alrededor han surgido diversos rumores e historias que no los dejan bien parados, como la ocasión en la que identificaron a la actriz Sandra Echeverría como la tercera en discordia de la relación.

A unos meses de distancia, Echeverría explicó las razones que la llevaron a molestarse por el surgimiento de esta versión, cómo tomó su marido esta noticia y detalló la increíble relación que tiene con la ex pareja radicada en Estados Unidos.

La actriz y cantante de 35 años se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le explicó cómo sobrellevó aquel escándalo a inicios de este 2020.

“Me enojó mucho porque si hay algo que tengo es respeto hacia Mau y Aislinn, porque también soy amiga de ella. Me enojó porque como acabamos de hacer un proyecto en noviembre (del año pasado) y coincide con la fecha en que ellos se separan, ahora yo soy la culpable”, explicó sus razones para molestarse por estos comentarios malintencionados.

Añadió que los rumores también le incorformaron por el matrimonio que tiene con Leonardo de Lozanne, integrante del grupo Fobia: “No se vale porque yo estoy en mi casa con mi marido y soy muy feliz. Y no se vale que les metan ruido tanto a ellos como a nosotros”.

Destacó que su esposo jamás se enojó por estos comentarios e incluso le recomendó ignorarlos, pero ella no pudo dejarlos pasar porque comenzó a recibir cientos de comentarios en su contra.

“Por suerte Leo es así, porque si fuera de otra manera tal vez me tensaría más, pero no, al contrario, él era de ’déjalos, no los peles, no pasa nada’”, relató para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda.

Sandra Echeverría resaltó que desde hace varios años tiene una estrecha relación con Mauricio Ochmann, ya que han coincido en tres proyectos a lo largo de su carrera y tienen comunicación constante.

“Yo con Mauricio nunca tuve algo que ver, ni siquiera cuando estábamos solteros. Y mira que hicimos Marina, luego El Clon y ahora una película, y siempre en la vida me lo he encontrado y es adorado, lo adoro con todo mi corazón, le tengo toda la confianza, él también a mí. Luego me pide consejos, yo también a él, pero nunca tuvimos una relación, si no la tuvimos de solteros por qué la íbamos a tener de casados”, precisó la famosa mexicana que ha logrado consolidar su carrera como actriz y cantante.

Fue en marzo de este año cuando el rumor de un romance extramarital entre Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann corrió con gran fuerza.

La primera en pronunciarse fue la actriz, quien contundente desmintió un romance con su compañero por varios años y se fue contra el medio Suelta la sopa de Telemundo, porque en dicho espacio hicieron amplia promoción del amorío falso.

“Ustedes son una basura. Inventan chismes estúpidos solo para tratar de vender. Ni así venden ya. Yo tengo todo el cariño y respeto por Ais y Mau y soy inmensamente feliz con mi esposo, a quien amo profundamente. Esa foto es de una película que estrenaremos este año”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Además desde sus historias de Instagram, añadió: “Y así las revistas y los medios BASURA tratando de llamar la atención. No crean todas las estupideces que dicen”.

Después Mauricio Ochmann se pronunció y detalló la relación que mantiene con Echeverría desde que trabajaron por primera vez juntos.

“La verdad es que yo a Sandra Echeverría la quiero muchísimo, nos conocemos desde hace muchos años y nos ha tocado trabajar en muchas cosas y somos muy amigos”, declaró en una entrevista para Las Estrellas.

También expresó lo mucho que respeta el trabajo de su amiga. “Yo la admiro muchísimo como artista y como ser humano”.

