Así fue la recuperación de Mauricio Ochmann tras su separación de Aislinn Derbez

La separación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fue toda una sorpresa, y tuvo una atmósfera extraña por la manera en la que ambos, aún después de estar cada quien por su lado, seguían conviviendo constantemente y demostrando mucha cercanía, casi como si aún mantuvieran una relación. Pero hoy, Mauricio Ochmann habló sobre lo díficil que fue para él separarse de su mejor amiga y la madre de su pequeña Kailani.

Y es que el actor dijo que tuvo que enfrentar un periodo de aprendizaje muy complicado pues tras lo que muchos pensaban que se encontraba una posible reconciliación en el corto plazo, sin embargo hace algunas semanas, el actor mostró la solicitud de divorcio que firmaron ambas partes y que daba por terminado el matrimonio.

Ochmann decidió hablar con honestidad con su amigo Odín Dupeyron, con quien admitió que fue un proceso muy complicado, pero que quedó satisfecho porque no se fue una separación en donde predominara el conflicto:

El actor, de una forma muy sentimental, le agradeció a su amigo la oportunidad de sincerarse y le aclaró que lo considera una de las personas más importantes de su vida por tener el respeto de hablarle de una forma muy fraternal y frontal siempre.

Y es que Ochmann admitió que fue gracias a la ayuda de su amigo que pudo salir del consumo de alcohol en exceso y de sustancias prohibidas, y lo consideró como una fuente de inspiración. La plática derivó en el aprendizaje a vivir, en el que ambos consideraron que la vida llega “para vivirse en vivo”, es decir, confrontando los problemas como vienen y aprendiendo a esquivar lo evitable.

Para mí, hay un antes y un después completamente, desde haber estado evadiéndome, no solamente de mis responsabilidades y de mi vida porque finalmente, digo, para la gente que no sepa, yo hace 13, creo que ya casi 14 años, dejé de evadirme con sustancias y con alcohol y ese tipo de cosas porque decidí rescatarme y salvar mi vida... finalmente fue una bomba de tiempo y me hicieron este cambio de vida, levantar la mano y pedir ayuda y comenzar este viaje para hacerme responsable de mí