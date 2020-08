Un fugaz y complejo romance con Quico y una guerra de baja intensidad con la Chilindrina: ¿Florinda Meza fue la villana de “El Chavo del 8″?

Florinda Meza es señalada por algunos como la "villana" de la historia

Dicen que hubo una época en que El Chavo del 8 era un verdadero paraíso. Antes de que celos profesionales y disputas contaminaran el ambiente, los actores no veían su trabajo como una carga, sino como un placer.

Pero pronto las diferencias de carácter y cierta lucha de egos convirtió en un campo de batalla de baja intensidad el interior del programa, que ya había alcanzado la fama fuera de las fronteras de México y que terminó con las salidas de Quico y Don Ramón.

Se sabe ahora, por ejemplo, que Carlos Villagrán Quico era más cercano a Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves La Chilindrina, que a Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre y, parece, en aquel distanciamiento la figura clave fue Florinda Meza.

Al paso de los años, a Florinda se la ha dado un cierto papel de “villana”, tanto por su romance con Chespirito como por su mala relación con otros de sus compañeros.

Florinda estuvo con "Chespirito" hasta su muerte

“Cuando no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables”, declaró María Antonieta en una entrevista con Magaly Medina, en diciembre de 2014, que resultaría explosiva.

Fue ahí cuando la Chilindrina, sin ningún tapujo, confirmó que Florinda se metió en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández, su primera esposa y madre de todos sus hijos.

“Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Chespirito. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa, integra, súper católica, amante de su marido, de sus hijos. Mujer como ella había pocas ¿Si Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue”.

María Antonieta también confirmó el romance de Florinda con Enrique Segoviano (director del programa) y con Carlos Villagrán.

El romance entre Florinda y Gómez Bolaños generó tensiones y distanciamientos al interior del "Chavo del 8"

“Para mí fue muy difícil la relación de ellos, allá ellos, pero cuando lastiman a una persona que tú quieres, ahí si te duele y te duele mucho”, confesó la actriz.

Y es que algunas versiones aseguran que a la par de su romance con Gómez Bolaños, Florinda comenzó a adquirir cada vez más poder al interior de sus producciones, lo que no era bien visto por el resto del elenco.

“Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía”, comentó De las Nieves a la revista TV Notas en junio de 2019.

En aquella charla María Antonieta aseguró que Florinda fue solo “el consuelo” de Gómez Bolaños.

Para María Antonieta de las Nieves fue complicado el romance de Florinda y Gómez Bolaños por su cercanía con la primera esposa del comediante (Foto: Instagram @florindamezach1)

Pero aun con la tensión entre ella y Meza, la Chilindrina se mantuvo estoica y durante 25 años trabajó junto a Chespirito, hasta que Televisa sacó el programa del aire (en septiembre de 1995).

La disputa con Florinda Meza, sin embargo, nunca cedió.

María Antonieta siempre ha dicho que nunca fueron amigas y no había una relación con ella más allá de los foros. Pero su guerra subió de tono cuando se desató el conflicto legal de 12 años por el uso del personaje de la Chilindrina.

Según la actriz, en varias ocasiones trató de acercarse a Gómez Bolaños, pero Florinda se lo impidió.

“¿Tú crees que lo íbamos a poder hablar?”, dijo en una entrevista de 2017 con Suelta la Sopa. “Le marco y contesta la sirvienta o Florinda o no sé quién y me decían ‘no está’, ‘está dormido’, ‘no puede hablar con él’”.

De las Nieves nunca pudo hablar otra vez con Chespirito ni despedirse de él.

La Chilindrina acusó a Florinda de impedirle la comunicación con Gómez Bolaños en sus últimos años de vida

“Una mujer que te coarta la la libertad para todo, debe ser muy difícil”, lanzó en otro dardo en su entrevista con Magaly Medina.

Esa fue la razón por la que María Antonieta no acudió al funeral de Gómez Bolaños (fallecido en noviembre de 2014).

“Preferí evitar cualquier controversia. Me dolió tanto que estuve tres meses en cama casi en shock sin querer hablar con nadie, sin querer trabajar, ni hacer nada”, reveló a El Valor de la Verdad.

La muerte del genio de la comedia mexicana tampoco enterró las añejas disputas entre su elenco.

Incluso Gabriel Fernández, el esposo de la Chilindrina, llegó a referirse a Florinda como una “bruja” y “mentirosa” luego de que Meza sugiriera que Don Ramón falleció por sus excesos con el alcohol (otro torbellino alrededor de la viuda de Chespirito por el que incluso los hijos de Valdés pensaron en demandarla por difamación).

El esposo de María Antonieta tampoco tuvo buenas palabras hacia Meza (Foto: Captura pantalla TV Azteca)

María Antonieta dejó en claro que no deseaba una “reconciliación” con ella.

“Tengo años de no verla. Creo que nunca fuimos amigas y ¿qué podemos decirnos? Creo que nada”, dijo en 2017 a Ventaneando.

La respuesta de Florinda

Tras años de polémica en su contra, Meza parece no guardar ningún rencor.

La actriz ha concedido varias entrevistas en los últimos días para la televisión mexicana.

Con motivo de la disputa entre Grupo Chespirito y Televisa, que terminó con la salida del aire del Chavo del 8, Florinda externó su pesar y aprovechó para destacar el legado de Gómez Bolaños, así como para responder a algunas dudas sobre lo que fueron los años de gloria de aquella emisión.

Florinda dijo que no tiene ningún problema con María Antonieta (Foto: ImagenTV)

Cuando le preguntaron, en el programa De Primera Mano, si tiene algún problema con María Antonieta, respondió con un tono conciliador, pero también lanzando un pequeño golpe a su ex compañera.

“Yo nunca tuve nada en contra, si me la encontrara la saludaría con mucho gusto. Un fuerte abrazo sí se lo daría... hay cosas que deben pesarle en la conciencia. Allá ella con Dios, todos sabemos que el personaje no lo hizo ella”.

El fugaz romance con Quico

Fue Carlos Villagrán quien soltó la bomba. En julio de 2011 reveló al programa peruano La noche es mía su romance con Florinda Meza.

“No lo voy a negar, pero fue hace muchísimo tiempo fue durante la serie, y ya está”.

Carlos Villagrán y Florinda Meza, cuando estaban juntos

“Fue una carga que tuve que pedirle ayuda a Roberto. ‘Ya no aguanto, échame una mano’”, recordó días después en otra charla.

Según Villagrán, Roberto le aconsejó que terminara su noviazgo.

“Se puso mal, llamaron al médico, la metieron al camerino”, aseguró el actor.

La Chilindrina dijo que esas relaciones generaron más tensión en el foro. “Sí existió una rivalidad por Florinda, porque Quico fue muy enamorado”.

"Quico" dijo que fue Florinda quien lo buscó

El tema del romance revivió hace unos días con otra entrevista del actor.

“Es un tema añejo y hasta huele a azufre. Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir como fue. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’ . Es muy raro que te digan eso, y les digo lo que pasó”, comentó a Radio Mitre.

Florinda, por su parte, ha evitado hablar del asunto. Incluso en una entrevista de 2017 para El Minuto que cambió mi destino, la actriz rechazó darle atención a su ex compañero.

Florinda se negó a hablar de Villagrán

“Me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie y a compartir lo que yo he construido y lo que tengo con alguien. Yo no necesito beneficios, tengo lo que tengo y sé lo que soy. No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán”

Su intenso amor con Chespirito

Florinda declaró hace algunos años, en el programa Primer Plano de la televisión chilena, que Roberto Gómez Bolaños la cortejó desde que entró al programa, a inicios de los años 70.

Fue ahí donde confirmó el romance con Quico, el que tuvo con Enrique Segoviano y reveló que Don Ramón, el Profesor Jirafales e incluso Horacio Gómez Bolaños (Godínez) llegaron a coquetearle, pero a ellos los rechazó.

Florinda se resistió cinco años al cortejo de "Chespirito" (Foto: Twitter)

“Me resistí mucho tiempo a Roberto, tener con los compañeros algo que ver te crea problemas. Me resistí cinco años”, confesó sobre el polémico romance con quien era su jefe y que, además, estaba casado.

Florinda cedió ante el romanticismo de Gómez Bolaños, que le dejaba poemas en el parabrisas de su auto, y aceptó que jamás tendría hijos con él.

“Tener una relación así era criticado en la prensa, en las casas, por la sociedad”, reconoció en la misma entrevista con De Primera Mano.

Florinda debió aguantar críticas por su romance con el comediante

Florinda decidió seguir adelante con su amor y vivió con Roberto una historia de más de tres décadas, solo detenida por la muerte de él.

Pero durante todos esos años jamás dejaron de escucharse alrededor críticas.

Nadie le creía, por ejemplo, que ella tuviera algo que ver con la edición literaria de los programas de Chespirito.

Estuvieron juntos desde 1977 hasta 2014

Incluso llegó a escuchar terribles comentarios contra ella en Televisa, según comentó a Ventaneando.

“Ella lo único que le edita es el cerebro”, escuchó decir a una persona, a lo que otra respondió: “No, también la cama”.

Florinda sólo pensó en seguir adelante, “porque fuimos muy felices”.

El conflicto por el romance con Chespirito tuvo efectos que aún hoy sigue enfrentando.

Ella no forma parte del Grupo Chespirito y nadie le informó sobre la falta de acuerdo con Televisa. La actriz se enteró por las noticias que habían salido del aire los programas de su amado “Rober”.

