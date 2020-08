“Hasta paraba el tráfico”: así se refirió Rubén Aguirre a las fotos de Florinda Meza en su juventud

La actriz Florinda Meza dio a conocer algunas fotos de su juventud en donde demostró que tenía una figura espectacular. Y es que, según sus propios compañeros, la famosa intérprete de “Doña Florinda” podría causar que el tráfico se detuviera con el fin de dar un vistazo a su asombrosa belleza.

La actriz se mantiene muy activa en las redes sociales, incluso a sus 71 años de edad. Uno de los ejemplos es su cuenta de Twitter, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores y en donde publica algunas de las fotos en las que aparecía con su esposo, el actor Roberto Bolaños “Chespirito” y a quien le dirije la mayoría de los comentarios, los cuales siempre tienen un tono de añoranza.

Pero Florinda Meza también habla y publica mucho sobre su juventud, y algunos ejemplos son las fotos, pues hasta quienes fueron sus compañeros en la famosa serie de “El Chavo del 8” han dicho que en ocasiones, el tráfico se detenía porque algunos conductores querían admirar la figura de Florinda Meza.

Uno de los que afirmó esta versión fue Rubén Aguirre, quien interpretó a “el profesor Jirafales” en la famosa serie de comedia y que poco antes de morir se reunió de nuevo con su antigua compañera. En una entrevista que les hizo el programa Primer Plano. En aquélla ocasión, Aguirre se refirió de la siguiente manera a Florinda:

Estás igual (de bella) muchacha, cuando llegaste al programa parabas el tráfico, eso sí es cierto, un día te oí que en Brasil dijiste: ‘Rubén Aguirre me echaba los perros’, como no te los iba a echar mamacita, si parabas el tráfico

Sumado a esto, Florinda Meza pasa momentos agridulces ya que Televisa decidió no renovar le contenido de los programas relacionados con Roberto Gómez Bolaños y con el grupo Chespirito, lo cual ha llevado a que se deje de transmitir de forma internacional todo el contenido que había creado el cómico. Algo que le dio tristeza pues afirma que en estos momentos es cuando la gente más necesita de la risa y la comedia:

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente