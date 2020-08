Televisa y el terrible desdén con el que trató a Chespirito hace más de 20 años

El programa "Chespirito" salió del aire en septiembre de 1995 y todos en Televisa sabían, según Florinda Meza, menos ellos

En medio del conflicto entre Televisa y Grupo Chespirito que terminó con la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza recordó un amargo episodio -ocurrido hace más de 20 años- entre la televisora y su esposo.

Meza acudió como invitada al programa Ventaneando, de TV Azteca, en donde recordó los logros de Chespirito y lamentó el reciente conflicto del que se enteró a través de las noticias.

“Sabía que se vencían los derechos, que se tendrian que negociar”, reconoció la actriz en la entrevista, pero volvió a mencionar que ella no estaba enterada de la falta de acuerdo hasta que el conflicto se hizo público.

Entonces recordó que no es la primera vez que Televisa hace algo en detrimento de Gómez Bolaños, pues cuando la empresa decidió que se acababa el programa de Chespirito, en los años 90, ellos fueron los últimos en enterarse.

En "Chespirito" se hicieron muy populares los personajes de la "Chimoltrufia" y el "Chompiras"

“Cuando sacaron el programa del aire yo me enteré que a la semana siguiente salían los programas porque estaba comiendo con Cristina de la Parra, que era directora de servicios de Televisa, me presta su zapato (celular) para hablarle a Roberto, le digo ‘ oye Robert salen los programas’” , detalló.

“Todas las producciones habían recibido memorándums menos nosotros. Es más, grabábamos a la semana siguiente todo un paquete de programas”, añadió.

“Ahora se friegan, pues grabamos la semana siguiente” , fue la respuesta de Chespirito.

Florinda le preguntó a De la Parra por qué les habían dado los servicios si ya sabían que los sacarían del aire y ella solo respondió que eran órdenes.

Un conflicto entre Televisa y Grupo Chespirito terminó con la salida del aire de los programas del comediante

“Sucedió eso a dos semanas de que el programa cumpliera 25 años”, señaló Florinda, quien aprovechó para indicar que a unos meses de que El Chavo del 8 llegara al medio siglo de vida, de nueva cuenta Televisa estuvo implicada en su salida del aire. (Chespirito salió del aire el 25 de septiembre de 1995 y El Chavo comenzó a emitirse en junio de 1971)

“O sea, dos detallazos se ha aventado Televisa”, puntualizó Daniel Bisogno, integrante de la emisión de Azteca, sobre el desdén conque la empresa trató a una de sus máximas figuras.

Aunque Florinda pidió no satanizar a Televisa en el conflicto, porque es muy probable que tanto la empresa como Grupo Chespirito tengan una estrategia, sí dejó en claro que ella no ha estado relacionada con el tema, pues aunque formó parte de la vida del comediante, no la convocaron a las negociaciones.

“Yo no tengo vela en el entierro”, aseguró.

Florinda ha ofrecido algunas entrevistas en las que ha hablado sobre el conflicto con Televisa

En la misma charla Florinda recordó que ella colaboró con Chespirito en la edición literaria de los guiones, pero la gente alrededor nunca se lo reconoció e incluso llegó a escuchar terribles comentarios contra ella en Televisa.

“Ella lo único que le edita es el cerebro”, escuchó decir a una persona, a lo que otra respondió: “No, también la cama”.

Ante ello, Florinda sólo pensó en seguir adelante, “porque fuimos muy felices”.

Meza ya había hablado del conflicto a través de su cuenta de Twitter, en donde lamentó la manera en que Televisa estaba tratando el legado de Gómez Bolaños, fallecido en noviembre de 2014.

Florinda se casó con Chespirito en 2004

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran”, escribió.

“Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ‘¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!’ Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”.

En otra entrevista con Ventaneando, Florinda reveló que Televisa le pagaba una “miseria” de exclusividad a Chespirito.

