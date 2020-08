Lupita D’Alessio se retiró de las redes sociales por ataques de usuarios

Lupita D’Alessio ha mandado mensajes de amor, paz y optimismo a través de su cuenta de Instagram durante estos difíciles tiempos de encierro debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los comentarios de la cantante no han sido bien recibidos por parte de los usuarios.

La cantante dejó un mensaje a sus seguidores el pasado viernes en el que explicó que debido a los ataques que ha sufrido en estos días, se retirará de manera permanente de las redes sociales.

“Quería solamente comentarles que me retiro de las redes sociales definitivamente. Les agradezco sus lindos comentarios, pero prefiero retirarme, se han metido mucho con mi persona, como mamá, como mujer y yo no puedo contestarles porque soy respetuosa. Y prefiero ser prudente y retirarme”, comenzó en la grabación.

La cantante declaró a sus más de 200,000 seguidores que ella lo que quería era repartir un poco de optimismo con la ayuda de su plataforma. Sin embargo, los mensajes no fueron vistos de esta manera, por lo que se despidió de esta aplicación, no sin antes mandar a su bendición tanto a sus seguidores, como a las personas que la han atacado.

La cantante se confesó cansada de los ataques (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

“Yo quise ser la voz de esperanza, Jesús a través de mi, mandarles una voz de esperanza y amor en estos momento tan difíciles, pero realmente creo que no lo tomaron para bien, me voy y les agradezco mucho y que Dios nos bendiga a todos. ¡Ánimo! Bye”, dijo.

La cantante es una de las artistas cuyos conciertos han sido afectados por la pandemia. Varias de las fechas que tenía planeadas para este año fueron suspendidas o reprogramadas.

Al final del video adelantó que su presentación para el 19 de febrero del 2021 en la Arena Ciudad de México, sigue en pie por el momento. Pero, agregó que si se tiene que posponer, ella entiende, a pesar de que muchos de sus seguidores no lo hagan.

Oremos por la vacuna, y para la Arena Ciudad de México, esperemos que llegue la vacuna. Y si no, se cambia de fecha, eso es lo de menos. Pero también lo criticaron mucho

Se despidió con un mensaje de paz (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

En el clip que tiene más de 45,000 reproducciones, la mexicana envió un mensaje de bendición en el que acompañó a la publicación.

“Amigos no perdamos la sensibilidad que es lo hermoso del ser humano y desechemos la amargura. Dios les bendice”, escribió junto a la grabación.

La cantante tiene muchos mensajes en este video en los que usuarios declararon que extrañarán su optimismo, pues incluso les ayudaba a ellos.

“A mí sí me ayudan tus post me hacen reflexionar y alientan. Soy positiva de covid y esto me distrae en los tiempos que no tengo crisis, el aislamiento es muy difícil solo yo y Dios y estos ratos de la vida de los demás. Yo sí he disfrutado de tus conciertos mucho y lo voy a volver hacer. Saludos desde MTY”, escribió una usuaria.

La cantante agradeció a sus seguidores por el apoyo (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

“¡No hagas caso Lupita! Los que te queremos seguiremos esperándote y siempre alegrandonos de ver algún vídeo tuyo [...]dios te bendice”, dijo otra persona.

“Lupita hermosa no te vayas, te admiro tanto y tus palabras día y noche me encantan. Te siento tan en paz que así me dejas cada que te escucho, que te leo”, comentó alguien más.

La cantante respondió cada mensaje con agradecimientos.

Recientemente, el ex esposo de la cantante, César Gómez falleció (Captura de pantalla-YouTube- Sale el Sol)

Mensajes de paz

A lo largo de la cuarentena, D’Alessio ha compartido su videos del mar, junto con oraciones religiosas y mensajes de precaución y positividad.

“Dios les bendiga este día [...] cambiemos el temor por la prudencia, pongámonos el cubrebocas, no salgamos de casa. Para que esto vaya bajando lo más rápido que se pueda si somos prudentes”, dijo hace dos semanas.

En este video, D’Alessio recibió reclamos por parte de usuarios que dijeron que no todos son lo suficientemente privilegiados para quedarse en casa. Ella por su parte explicó que su mensaje era para que los que se puedan quedar en su hogar, lo hagan, mientras que los demás hagan todo lo que esté a su alcance para cuidarse.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Murió César Gómez, ex esposo de Lupita D’Alessio y padre de uno de los hijos de la cantante

“Te saco los ojos”: la vez que Lupita D’Alessio amenazó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo