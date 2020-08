Murió César Gómez, ex esposo de Lupita D’Alessio y padre de uno de los hijos de la cantante

César Gómez y Lupita D'Alessio se casaron en 1989 (Captura de pantalla-YouTube- Sale el Sol)

El músico César Gómez, quien fuera esposo de la cantante Lupita D’Alessio, falleció la mañana de este martes 18 de agosto.

Según información de la periodista Ana María Alvarado, en el programa Sale el Sol, Gómez murió a consecuencia de un infarto fulminante. Tenía 65 años y días antes aún había estado activo a través de redes sociales,

Gómez formaba parte de la orquesta de músicos de D’Alessio como saxofonista y en 1989 se casaron. Sin embargo, el matrimonio se terminó en 1993, el mismo año en que Lupita fue arrestada en el Aeropuerto de la Ciudad de México acusada de evasión fiscal. También en esa época se había desatado ya cierto escándalo al involucrar a la intérprete de Mentiras en adicciones y excesos.

“En Las Vegas sucedió algo que no me esperaba, se casó con su saxofonista, pero no me enteré hasta que veníamos de regreso”, recordó en una entrevista para Sale el Sol, Arturo Pacheco -quien fuera publirrelacionista de Lupita- acerca del intempestivo romance de la estrella mexicana. “Termina su actuación, se casa y ese día actúa”.

Según Pacheco, la intérprete hizo todo lo posible por estar con el músico. “La ex esposa de César Gómez le pidió una cantidad para darle el divorcio y Lupita accedió”.

Si bien Lupita no ha hecho comentarios sobre el deceso, sí sorprendió que esta mañana en su cuenta de Instagram anunciara que se retirara por un tiempo de las redes sociales.

“Hola amigos, buen día, que Dios les bendiga siempre. Yo seguiré orando desde mi trinchera por mi familia y por todo el mundo, tendré que alejarme un tiempo, pero desde aquí los abrazo y los bendigo. Los amo, ánimo, Dios tiene el control. Hasta pronto”.

“No soy perfecta, pero agradezco a Dios que me haya rescatado”, dijo en el video que acompañó a su mensaje, en el que compartió una vista del mar.

En sus redes sociales tampoco ha hecho comentarios César D'Alessio, el hijo que Gómez y Lupita tuvieron.

En agosto de 2017, con motivo de la bioserie de Lupita, titulada Hoy voy a cambiar, César Gómez contó a Grupo Fórmula algunos detalles de su relación con la “Leona dormida”, con quien estuvo casado cuatro años.

“Cuando nos casamos quedamos en mutuo acuerdo de ‘no alcohol’. Después vinieron los excesos lógicos en un momento dado de que ya no se pueden controlar ciertas cosas; esa fue la causa por la cual se acabó el matrimonio”.

La relación de Gómez y Lupita estuvo rodeado de excesos (FB: José César Gómez Blazquez)

En aquella charla, el músico comentó que no había visto la producción y que tampoco se acercaron a él para saber su lado de la historia. “Es una versión de un solo lado”.

Lo que sí negó fue haber sido controlador con los bienes de la intérprete o con sus hijos, contrario a lo que se presentó en la serie. “Yo no puedo controlar nada. Es una parte incoherente... ella misma me pidió, por favor, que los ordenara, que los disciplinara”.

Gómez dijo en aquel momento que confiaba en que Ari Telch haría un buen trabajo interpretándolo. También reveló que había convivido con la actriz un año y medio antes, en la fiesta de cumpleaños de su nieto Samuel (hijo de César D’Alessio) y aseguró que llevaba una buena relación con su hijo.

Por ahora no hay más detalles del deceso del músico, quien en su cuenta de Facebook se presentaba como “músico profesional, toco el sax y la flauta, también for clases de sax, flauta y solfeo”.

