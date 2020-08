“A ver si no sale embarazada”: Pati Chapoy se lanzó contra Belinda y sus días con Christian Nodal en la playa

Belinda y Pati Chapoy se enemistaron hace tres años por una nota donde la cantante ofrecía tequila a sus fans en pleno concierto (Foto: Instagram@belindapop/@chapoypati)

El tema de la llamada “pareja del momento” no para de dar noticias, pues luego de que se destapara oficialmente la relación que sostienen Belinda y Christian Nodal, la información en torno a ambos cantantes no ha dejado de acaparar las notas de espectáculos.

Fue este fin de semana cuando Belinda celebró su cumpleaños número 31 al lado de su novio Christian Nodal, pues luego de que la coach de La Voz México partiera su pastel ante las cámaras del programa, decidió celebrar en privado con su pareja.

Los novios se trasladaron a alguna playa, desde donde han estado compartiendo fotografías e historias en sus redes sociales. En esas publicaciones se les ve muy juntos, dándose besos y disfrutando su romance en el mar, por lo que la periodista Pati Chapoy mostró su opinión con un comentario suspicaz.

Se dice que los cantantes se trasladaron a Punta Cana en el jet privado de Nodal (Video: Instagram)

Durante la emisión de su programa Ventaneando de este martes, Chapoy aseguró que los dos cantantes han pasado mucho tiempo solos, y comentó que apenas cumplieron dos semanas de relación este lunes, por lo que no le parecería extraño que la intérprete de Sapito se embarazara en los días que corren.

Después de que “Beli” compartiera en sus instastories unas imágenes donde se le ve muy cariñosa con Nodal durante sus vacaciones de verano, la periodista de espectáculos lanzó un mensaje mordaz:

Te voy a decir una cosa: después del encerrón que trae este par, a ver si no sale embarazada. Por muchos anticonceptivos que estén tomando, ahí vamos a ver qué sucede

Entre mensajes cariñosos y videos en la playa, la pareja continúa celebrando el cumpleaños de Belinda (Foto: Instagram)

Se dice que la pareja viajó en el jet privado de Christian Nodal a Punta Cana, en República Dominicana, desde donde han dado muestras de su amor, quizá en un intento por acallar los rumores que señalan que todo se trata de una estrategia publicitaria para levantar los ratings del reality show de TV Azteca.

“Si conocieran a Belinda, si pudieran conocer lo que hay ahí adentro, todo el mundo estaría enamorado de ella. Su persona es tan sencilla. Vive enamorada de las películas de amor. Me ha orientado cómo conquistarla viendo películas de amor”, expresó el cantautor originario de Caborca, Sonora a las cámaras de Ventaneando en días pasados.

Por su parte, Belinda ha confesado que es la primera vez que habla tan abiertamente de una relación pues su enamorado “se ganó su corazón”, y aunque se ha señalado que la diferencia de edades entre ambos personajes podría ser un punto en contra de su relación, la abierta simpatizante de AMLO dejó claro que “lo único que importa es nuestro amor”.

Para celebrar el cumpleaños de Belinda, quien el sábado 15 sopló las velitas de su pastel, Nodal le escribió un emotivo mensaje.

Pati Chapoy consideró que la cercanía entre ambos famosos podría propiciar un embarazo (Foto: @VentaneandoUno)

“Feliz cumpleaños mi vida ¡Te amo! Ojalá que Dios y la vida me concedan estar siempre en cada uno de ellos pa’ disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”, escribió el cantautor de 21 años en su cuenta para celebrar a su pareja.

Si bien Nodal estaba acostumbrado a la fama, que no era poca antes de su participación en el programa donde quedó prendado de Belinda, sí tuvo un despegue importante desde que dio a conocer su romance.

“Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días”, expresó el intérprete de De los besos que te di en días pasados.

