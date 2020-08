Por qué aseguran que Belinda tiene 31 años

La cantante no considera un tema relevante el hecho de ser mayor que su actual pareja (Foto: Instagram @belindapop)

En los últimos días Belinda ha sido noticia en los titulares de espectáculos, pues la actual coach del reality show de TV Azteca La voz México, ha hecho público su flamante romance con el cantautor de música regional mexicana Christian Nodal.

Dicha noticia ha llamado mucho la atención, por lo que ahora el ojo público ha colocado a los cantantes en el estatus de “la pareja del momento”, generando que la audiencia no se pierda ni un detalle de lo que acontece en sus vidas.

Una de los aspectos que más llamó la atención al darse a conocer la noticia del noviazgo fue la diferencia de edades entre los dos cantantes, pues mientras Nodal tiene 21, existe una discrepancia en torno a la edad de “Beli”.

El mediático romance comenzó en el foro de grabación de "La voz México" (Foto: Instagram)

La noticia de que la cantante española criada en México mintió sobre su edad durante algún tiempo para aumentarse tres años al comienzo de su carrera fue consolidada cuando un usuario de Twitter publicó una imagen del presunto pasaporte de la cantante, donde se observa que la fecha de su nacimiento fue en 1992, lo cual llevaría a pensar que Belinda cumplió 28 años el pasado 15 de agosto.

Así lo confirmó la famosa para la revista TV Notas, donde también dio detalles de su romance con Nodal: “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años… aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

Al respecto, algunos seguidores de la cantante se mostraron contrariados pues incluso el año pasado la felicitaron por haber llegado “al tercer piso”, información que la también actriz no desmintió en su momento.

Un usuario de Twitter compartió la foto del presunto pasaporte de Belinda (Foto: Captura de pantalla)

Según información de El Universal, en la base de datos del Registro Nacional de Población e identificación personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación se puede consultar la fecha exacta del día de nacimiento de la cantante: 15 de agosto de 1989, lo que prueba que hace unos días celebró efectivamente 31 años como se creía antes de la aparición del presunto pasaporte en redes sociales.

Este dato comprobaría que la edad de la cantante nunca fue alterada y que tampoco corresponde a la declarada por ella en TV Notas.

“Por gusto se avergüenza de tener 10 años más que su actual novio, hay más artistas de 50 y 60 que andan con chicos de 25 y 30 años, y si tanto le apena pues que busque un novio de acuerdo a su edad y punto”, “Por favor, sabemos que está mintiendo en su edad, según nació en 1992 y la novela de Cómplices al rescate fue en 2002, y se ve muy grande para tener 9 o 10 años, hay que ver la edad del resto de los niños más chicos que formaban parte de la novela como Vadhir Derbez, Alex Speitzer o Gerladin Galván”, son algunas de las reacciones difundidas en las redes sociales.

Sus seguidores la felicitaron el 15 de agosto de 2019 por haber cumplido 30 años (Foto: Captura de pantalla)





La cantante dijo recientemente haber nacido en 1992 (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, los usuarios también recordaron una entrevista de 2002 donde Belinda afirmó tener 13 años, lo que cuadraría con la fecha original de su nacimiento.

En el video que hasta hace 3 días estaba disponible para verse en YouTube, se le puede ver a Belinda de niña responder preguntas hechas por sus propios seguidores en un programa de televisión, siendo que uno de ellos le preguntó si se podía saber cuántos años tenía, a lo que “Beli” contestó “Sí, todavía se puede, 13” .

Curiosamente, ya no se puede acceder al clip que evidenciaría lo expuesto, pues fue dado de baja recientemente de la plataforma debido a un reclamo por derechos de autor.

El video de la entrevista en cuestión fue dado de baja de la plataforma este fin de semana (Foto: Captura de pantalla)

A estas “pruebas” se sumarían los comentarios de múltiples usuarios de las redes sociales, quienes afirman tener recuerdos que darían una aproximación a la “verdadera edad de Belinda”, entre los cuales algunos afirman que el pasaporte dado a conocer recientemente estaría editado.

‘‘¡Qué mentirosa eres, Belinda! Yo de chiquito seguía muy de cerca tu carrera y todavía recuerdo que vas a cumplir 31 años. No te hagas. En el 2004 hasta recuerdo que Adal Ramones en Otro rollo te celebró los 15!‘’, ‘‘Ahora resulta que tiene 28 jaja qué mentirosa, yo recuerdo que ella es un año menor que yo, tiene 30 que no se haga'‘, se puede leer en algunos comentarios de YouTube.

