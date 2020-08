Entre besos y arrumacos: Belinda y Christian Nodal disfrutan su romance en el mar

Quienes continúan dando muestras de su amor son Belinda y Christian Nodal, pues parecieran estar determinados a acabar con la teoría que asegura que su relación es sólo un montaje publicitario.

Los cantantes que han sido nombrados como “la pareja del momento” se han dado una escapada a la playa aprovechando que ya tienen grabados varios programas de su participación en el reality show La Voz México.

Para celebrar el cumpleaños de Belinda, quien el sábado 15 las velitas de su pastel, los novios se fueron de vacaciones a una playa, la cual no se ha revelado dónde se encuentra.

“Feliz cumpleaños mi vida ¡Te amo! Ojalá que Dios y la vida me concedan estar siempre en cada uno de ellos pa’ disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”, escribió el cantautor de 21 años en su cuenta para celebrar a su pareja.

Los novios ya han dado algunas entrevistas donde hablan abiertamente de su amor y han revelado aspectos de su relación, como dónde fue el primer beso, cómo fue la conquista y hasta en dónde se conocieron. Incluso la cantante de En el amor hay que perdonar llamó la atención por ser la primera de sus relaciones sentimentales en diez años de la que habla frontalmente ante los medios.

Los jóvenes cantautores continúan insistiendo en que su relación es completamente auténtica, y tal es así que “Beli” y Nodal no se cansan de publicar en redes sociales sus andanzas como pareja y dedicándose amorosos mensajes, ante los comentarios positivos de sus millones de seguidores.

“Entre tanta maldad en el mundo, estos son los únicos momentos que valen la pena” , es una de las frases que Belinda dedicó a Christian Nodal en una de sus stories de Instagram.

El breve clip fue captado durante las vacaciones que la pareja pasa en la playa, pese a que el país continúa en plena pandemia de coronavirus, y la recomendación es permanecer en casa.

Por su parte, el cantante nacido en Caborca, Sonora, compartió una fotografías que fueron tomadas por su flamante pareja: “Mi novia es la mejor fotógrafa ¿sí o sí?” escribió sobre la imagen donde se le ve frente al mar.

En las historias de ambos personajes aparecen sendos clips donde se les ve dándose arrumacos en la playa y jugueteando entre las olas, imágenes que ya han sido retomadas por los clubes de fans de los cantantes, cuyos miembros celebran y aplauden la relación, ya que en sus propias palabras “nunca los habíamos visto tan enamorados”.

Después del cariñoso beso “de piquito” , sin duda estas últimas publicaciones hechas por los cantantes acalla los rumores de que la pareja pudiera estar pasando una posible separación, debido a que Christian hace unos días había borrado un video en el que aparecía con Belinda, para después ponerlo en público de nuevo.

Si bien Nodal estaba acostumbrado a la fama, que no era poca antes de su participación en el programa donde quedó prendado de Belinda, sí tuvo un despegue importante desde que dio a conocer su romance.

“Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días”, expresó el intérprete de De los besos que te di en días pasados.

