Belinda reveló sus deseos para el próximo año, pero en ninguno incluyó a Christian Nodal

Para el año que inicia en su vida, la cantante espera que se acabe el coronavirus

La cantante Belinda tiene varios deseos con motivo de su cumpleaños, pero en ninguno de ellos incluyó o mencionó a Christian Nodal, su actual novio.

La intérprete cumplió 28 años el pasado sábado 15 de agosto (aunque algunas versiones siguen asegurando que en realidad fueron 31) y como parte de sus festejos, el programa Ventaneando le llevó un pastel de cumpleaños, durante una entrevista en la que estuvo acompañada por Nodal, Ricardo Montaner y María José, sus compañeros “coaches” en La Voz Azteca.

Después de cantarle algunos fragmentos de Las Mañanitas, María José le acercó el pastel a Belinda para que le soplara a la velita.

En ese momento Mónica Castañeda, la reportera de Ventaneando, le preguntó si tenía algún deseo para el nuevo año que inicia en su vida y si querría compartirlo con el público, pero María José señaló que si lo decía en voz alta no se haría realidad.

Ricardo Montaner le insistía en que pidiera de deseo un bebé, pero ella se negó (Captura de pantalla- YouTube-Ventaneando)

Montaner pidió que sí lo hiciera y entonces Belinda comenzó a decir:

“Deseo de todo corazón que en el próximo año -tengo muchos deseos- se acabe el coronavirus, que todos estemos sanos y salvos”.

Montaner le dijo al oído “tener un bebé”, pero Belinda le respondió “no, todavía no”.

Castañeda le preguntó si casarse no estaba en sus planes y Montaner insistió con lo del bebé, pero en lugar de ello Belinda pidió entre risas que gane su equipo en La Voz.

Finalizó pidiendo “ser muy feliz y salud para todos los que estamos aquí, que es lo más importante, la salud”.

Christian Nodal apareció un poco lejano durante la petición de deseos de Belinda ante su pastel (Captura de pantalla- YouTube- Ventaneando)

A continuación Belinda le dio una mordida al pastel y trató de abrazar a Montaner, quien la rechazó por la sana distancia.

En medio de los aplausos y el abrazo que finalmente sí le dio a María José y Montaner, fue Christian Nodal quien le sopló a la velita del pastel.

En el video de Ventaneando no se pudo ver que Belinda se acercara a su novio para abrazarlo y él no habló durante la petición de deseos de ella.

Llamó la atención que la estrella no lo mencionara en ninguno de sus deseos ni hablara de la posibilidad de casarse o formar una familia con él, situación muy contraria a la que él expresó.

Belinda no mencionó a Christian Nodal en sus deseos de cumpleaños (Captura de pantalla- YouTube -Ventaneando)

Y es que Nodal dijo en una entrevista la semana pasada que sí le gustaría casarse con Belinda, pese a que llevan apenas algunas semanas como novios.

El fin de semana Belinda y Nodal pasaron juntos el cumpleaños de ella.

Los cantantes compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un pequeño clip donde se veía a Nodal empujar levemente a Belinda contra un pastel y luego darse un tierno beso.

Christian Nodal, como siempre, se mostró sumamente romántico con Belinda

“¡Feliz cumpleaños mi vida! Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”. le escribió Nodal en la red.

Mientras que Belinda comentó: “¡Te amo mi loquito! ¡Gracias por mi primer cumple juntos!”.

Aunque no tan extenso, el mensaje de Belinda para responder a Nodal también fue romántico

Y precisamente acerca de la diferencia de edades, pues Nodal apenas cumplió 21 este año, la cantante dijo en una entrevista para TV Notas, la semana pasada, que no es algo que les importe.

“En lo absoluto nos importa la diferencia de edades”, dijo sobre su romance con Nodal. “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

