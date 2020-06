Las nuevas familias de las estrellas gays: así están cumpliendo su sueño de ser padres

Elton John y Neil Patrick Harris con sus esposos e hijos (IG: eltonjohn)

En el mundo del entretenimiento cada vez se ha hecho más frecuente que las estrellas de Hollywood y las figuras de la música recurran a la subrogación de vientre para tener familia.

El método ha permitido a parejas gays ser padres de un bebé gestado por otra mujer. Pero ese “alquiler” suele ser de vientres de mujeres pobres a precios altísimos, por lo que ha generado una polémica que recorre el mundo. Así y todo, su uso es cada vez más extendido y ha ido modificando la imagen de lo que hasta hace poco más de una década se entendía como familia “tradicional” (mamá, papá, hijos).

Ricky Martin y Miguel Bosé

“Tengo que anunciar que estamos embarazados. Me gustan las familias grandes”, así hablaba Ricky Martin en septiembre de 2019 de la llegada de otro bebé a su matrimonio con el artista Jwan Yosef.

Renn, el hijo de Ricky Martin (Foto: Instagram@ricky_martin)

Poco después la pareja recibiría a Renn, el cuarto hijo de Ricky el segundo con Jwan.

Y es que Ricky fue un pionero en el tema de las “nuevas familias” que ahora son más comunes en Hollywood, y que han podido lograrse gracias al método de vientre de alquiler, también llamado subrogación, gestación por sustitución, gestación subrogada o maternidad subrogada.

La familia de Jwan y Ricky (Foto: Instagram)

En agosto de 2008 el cantante puertorriqueño, que en ese entonces no hablaba abiertamente de su homosexualidad, dio a conocer el nacimiento de sus mellizos Valentino y Matteo.

“Ricky Martin se siente muy orgulloso y feliz de comenzar este nuevo capítulo de su vida como padre y permanecerá el resto del año fuera de los escenarios para dedicarse por completo al cuidado de sus niños”, decía su comunicado.

Comenzaron entonces las especulaciones, se dijo que habría pagado USD 10.000 por un vientre de alquiler y cumplir su sueño.

Ricky nunca lo confirmó, pero lo cierto es que volvió a recurrir a la subrogación para convertirse en padre junto a Jwan Yosef.

Ricky Martin y Jwan también son padres de una niña llamada Lucía (Instagram: rickymartin)

Fue el mismo procedimiento elegido por Miguel Bosé para convertirse en padre junto a su pareja durante 28 años, Ignacio Palau. Celoso siempre de su vida privada, el intérprete español anunció a finales de marzo de 2011 que se había convertido en padre de “2 niños preciosos que ayer cumplieron 1 mes. Se llaman Diego y Tadeo. Estamos ya en casa y en buena salud. Soy el hombre mas feliz de la tierra!!! Un abrazo enorme y más adelante más”. Diego y Tadeo, eran hijos biológicos de Bosé.

Unos meses más tarde, se sumaron Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho Palau.

Los cuatro fueron criados como hermanos por la pareja de Bosé y Palau, que se separaron en 2018.

Bosé se llevó a México a sus dos hijos biológicos, pero su ex, Ignacio Palau, desea que los chicos sigan conviviendo con sus hermanos (Instagram:miguelbose)

Pero aunque la subrogación es cada vez más recurrente, sobre todo en el mundo de Hollywood, el método no ha estado libre de polémica.

En el caso de Bosé, por ejemplo, una vez que se separó de Palau, éste emprendió una batalla legal por el hecho de que el cantante se llevó a México a sus dos hijos biológicos, mientras que Palau se quedó en España con los niños concebidos con su esperma.

Bosé con Diego y Tadeo (Instagram: miguelbose)

Lo que Palau desea es seguir compartiendo el cuidado y la educación de los cuatro niños con los que llegó a formar una familia junto a Bosé, por ello solicitó ante los tribunales una doble acción de filiación para que ambas parejas de niños sean reconocidos como hijos legales de la otra parte de la pareja, algo con lo que el cantante no está de acuerdo.

Palau considera que los niños, aun sin ser hermanos de sangre, se criaron como tales y por ello es necesario que sigan teniendo relación y que él pueda seguir actuando como su padre.

Hasta ahora, Bosé sigue viviendo en México y solo se supo que el verano del año pasado el cantante y su ex pareja acordaron reunirse para la convivencia de los niños.

Bosé y Palau formaron una familia con cuatro hijos

Un método cuestionado

Hace una década el auge de los vientres de alquiler tomó por sorpresa a muchos países por los vacíos legales sobre el tema.

En Reino Unido, por ejemplo, la ley de fertilidad humana no fue diseñada para la gestación subrogada.

Otras naciones como India y Ucrania, así como algunos estados en Estados Unidos, sí permiten el pago a una mujer para que conciba a los hijos de otros.

En ese último país el costo por el procedimiento puede alcanzar los USD 120.000, lo que lo excluye del presupuesto de millones de personas.

Esta práctica se la suele llamar alquiler de vientre (iStock)

En términos científicos, “la maternidad subrogada gestacional es una modalidad de tratamiento en la que el o los embriones son colocados en el vientre de otra mujer”, según explicó a Infobae en 2017 el médico Fernando Akerman, ginécologo obstetra y director del Fertility Center de Miami.

La elección de la madre sustituta debe hacerse cuidadosamente, mientras que el arrepentimiento de la mujer que gestara al bebé suele ser la principal preocupación de las parejas que recurren al método.

El resultado legal en algunos casos, en parejas que viajaron a otros países, fue la de tener un bebé sin nacionalidad.

Sueño cumplido

Lo cierto es que pese a la polémica, los vientres de alquiler han permitido a varios famosos cumplir su sueño de convertirse en madres o padres.

Así ocurrió recientemente con el periodista Anderson Cooper, quien habló a People de cómo llegó a pensar que nunca sería padre.

“Cuando tenía 12 años y sabía que era gay y pensaba en mi vida, siempre me molestaba porque pensaba: ‘Nunca podré tener un hijo’”, dijo a la revista, en la que fue portada. “Este es un sueño hecho realidad”.

Anderson Cooper presentó a su hijo Wyatt

Anderson presentó a Wyatt Morgan, su hijo nacido a finales de abril, y a quien cuida junto a Benjamin Maisani, su ex pareja.

“Parece que mi vida realmente ha comenzado “, confesó el hijo de Gloria Vanderbilt. “Y me pregunto, ¿qué estaba esperando? Este es un nuevo nivel de amor. Es diferente a todo lo que he experimentado y, sin embargo, también es muy familiar e increíblemente especial e íntimo. Es realmente extraordinario “.

Mucho antes de que el tema de los vientres de alquiler estuviera a debate, Michael Jackson ya se había convertido en padre de su hijo menor, en 2002, gracias a una madre sustituta de la que no se conoce su identidad.

Parejas famosas

Al igual que Anderson Cooper, varios famosos que pensaban en la paternidad como algo lejano, finalmente pudieron tener hijos.

“Decidimos seguir la ruta de la subrogación y tener hijos propios. Las fichas de dominó cayeron muy rápido”, comentó Elton John en una entrevista de 2016 con la revista People, en la que reveló que en un principio él y su esposo, David Furnish, intentaron adoptar.

“Fue solo a través del destino, realmente”, señaló Furnish sobre el nacimiento de sus hijos Elijah y Zachary, que tienen a la misma madre sustituta.

La familia de Elton John (Reuters)

“Me siento feliz de disipar cualquier rumor y equivocaciones y orgulloso de decir que soy un alegre homosexual viviendo un vida repleta, que se siente afortunado por trabajar con gente maravillosa en el negocio que amo”, comentó el actor Neil Patrick Harris sobre sus preferencias en el ya lejano 2006.

La estrella de How I Met Your Mother fue uno de los primeros famosos en hablar abiertamente sobre su homosexualidad y también fue de las primeras celebridades en emplear la subrogación para acrecentar su familia.

Neil Patrick Harris con su esposo e hijos (IG: nph)

Hace una década Harris y su esposo David Burka se convirtieron en padres de Gideon Scott y Harper Grace., un niño y una niña. “Estamos súper emocionados, nerviosos y llenos de pasión. Esperamos que la prensa pueda respetar nuestra privacidad”, escribió el actor en Twitter al dar a conocer la noticia de su paternidad.

“Me encanta verlos”, le dijo el actor a la revista Parade sobre su paternidad. “Es fascinante ver lo que están sacando del mundo. Es solo al vivir con ellos que me doy cuenta de que tal vez así es exactamente como deben comportarse. Me estoy educando sobre mis hijos“.

Otras familias

“Una vez que te conviertes en padre, tu mundo se vuelve mucho más tenso. Se trata de la familia, como debería ser. Es quien me levanta en una tormenta. Somos afortunados de tener hijos amorosos que no se han visto atrapados en la ola de ser demasiado geniales para darnos abrazos y besos por el momento. Mi familia me hace sonreír al final del día”, comentó el actor Matt Bomer sobre su vida familiar.

El pasado abril, Matt Bomer compartió en Instagram una foto que dejó ver cómo lucen actualmente sus hijos con Simon Halls (IG: mattbomer)

El actor, quien alguna vez fuera visto como el ideal para interpretar a Christian Grey en la saga de 50 Sombras, es padre de tres hijos, nacidos vía vientre de alquiler, junto con su esposo, Simon Halls.

La pareja tuvo primero a su hijo Kit y años más tarde nacieron los mellizos Walker y Henry. “Solo quiero ser alguien que ayude a dar forma a estas almas sin cambiar la forma en que llegaron al mundo”, señaló el actor en 2014.

El presentador Andy Cohen siempre había pensado en la paternidad, pero nunca se sentía listo para hacerlo, hasta que cumplió 50 años.

Andy Cohen se convirtió en padre en febrero de 2019 (IG: bravoandy)

“Tener un hijo estaba en algún lugar de mi cabeza, pero nunca estuve listo”, confesó a PopSugar. “Entonces cumplí 50 años y dije: ‘Está bien. Estoy económicamente en un lugar donde necesito estar donde puedo darle la mejor vida “, explicó.” Y estoy emocionalmente en un lugar donde es ahora o nunca. Y me di cuenta de que estaba listo para partir“.

Cohen se convirtió en padre el 4 de febrero de 2019. Su hijo Benjamin. “Fue increíble. Quiero decir, tenía los ojos abiertos. Estaba tan alerta. No estaba llorando. Me estaba mirando y miraba por la habitación. Estaba observando. Me dijo: ‘¿Dónde estoy? ¿Quién es este? Esto es interesante “, dijo Andy, quien ya como padre está listo para encontrar un nuevo amor.

El bloguero Perez Hilton debutó como papá de un niño gracias a una madre sustituta, en 2013 y un par de años después tuvo una niña por el mismo método. “¡Soy papá otra vez! El camino hacia este nacimiento ha sido un viaje difícil, bastante diferente de la primera vez, y mi hijo y yo estamos encantados de esta feliz y saludable incorporación a nuestra familia. ¡Cada niño es una bendición y este Día de la Madre fue muy bendecido para mí y para mi madre!’”, comentó sobre el nacimiento de la bebé. “¡La familia es todo para mi! ¡Esto es con lo que soñé y por lo que vivo!”.

Perez HIlton tuvo a su primer hijo en 2013 y en 2015 se convirtió en padre de una niña (IG: theperezhilton)

Actualmente tiene un canal de YouTube dedicado por completo a su familia, en donde muestra divertidos momentos junto a sus hijos.

