“Siempre había algo dentro de mí que, ya sabes, quería ser un símbolo sexual. Siempre admiré a Marilyn Monroe y a todas esas mujeres icónicas que eran sexys pero que también actuaban y bailaban, (como) Ann-Margret, esas fueron las mujeres que me inspiraron en el fondo y aún lo hacen hasta el día de hoy. Me siento súper honrada y me encanta”, confesó en una entrevista el año pasado la mujer que ha aparecido cinco veces en “Playboy”.