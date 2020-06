“Nunca me he sentido deseada”: Billie Eilish, la joven estrella que dice estar atrapada en el personaje que creó

Billie Eilish reveló en una reciente entrevista que jamás se ha sentido deseada físicamente

Billie Eilish apenas cumplió 18 años el pasado diciembre y ya es una estrella mundial. El primer sencillo que grabó, Ocean Eyes, se convirtió en un fenómeno viral en SoundCloud cuando aún era desconocida adolescente de 15 años, vendió más de seis millones de copias de su primer disco, ha ganado cinco premios Grammy, dos American Music Awards y tres MTV VMAs. Pero en su corta vida también ha enfrentado la depresión y ahora se siente atrapada en el personaje que ella misma creó.

Es la cantante del momento, la que obsesiona a millones y la que atrae las miradas en cada premiación, no por nada la reacción que tuvo en los Oscar de 2020 se convirtió en un meme que hoy sigue inundando las redes sociales. Se dijo que hizo ese gesto ante el performance de Eminem, pero en realidad fue en otro momento de la gala.

La reacción de Billie en los Oscar que se hizo viral (Captura de pantalla)

Con su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?,alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad de Estados Unidos y Reino Unido. Gracias a ese trabajo se convirtió en la persona más joven y la primera mujer en ganar las cuatro principales categorías de los Grammy: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

Pero detrás de sus logros y esa cabellera verde, imitada por adolescentes en todo el mundo, se esconde una joven de apenas 18 años que fue diagnosticada con el Síndrome de Tourette, ha luchado contra la depresión, las ideas suicidas y las autoheridas.

Billie hizo historia en la más reciente edición de los Grammy /Reuters)

“Era muy infeliz el año pasado”, reveló la joven en enero de ese año al aparecer en el programa The Gayle King Grammy Special. “Era tan feliz y estaba tan, como triste. No quiero ser oscura, pero genuinamente no pensaba que pudiera llegar a los 17”.

Vino la pregunta acerca de si había llegado a hacer algo para lastimarse y Billie habló sobre sus ideas suicidas y un incidente en la habitación de un hotel de Berlín en donde no dejaba de pensar acerca de lastimarse. Fue su madre quien la ayudó a sobrevivir a esos momentos.

“Todo el tiempo la checábamos. ‘¿Aún quieres hacer esto?’. Ella amaba hacer los shows, eso fue lo que la mantuvo”, dijo en el mismo programa Maggie Baird, la madre de Billie.

Y es que la fama le llegó de golpe. En tan solo unos meses pasó de ser una adolescente a la que le gustaba bailar y cantar, a ser la cantante multipremiada, con giras internacionales y esperadas apariciones en alfombras rojas, donde su peculiar estilo para vestir (con prendas sumamente holgadas y uñas largas, muy largas) suele atraer las miradas.

A los 18 años ya es una estrella internacional (Reuters)

Ya en julio de 2019 Billie había dejado ver que no todo era luz en su vida.

En una entrevista con Rolling Stone explicó que una lesión en la cadera, cuando tenía 13 años, desencadenó una difícil etapa. “Creo que es cuando la depresión empezó. Me envió hacia un agujero. Entre en una fase completa de autodañarme, sentía como que merecía estar en dolor”

A diferencia de lo que pensaba, Eilish fue muy feliz en sus 17. “No he estado deprimida un minuto, lo cual es grandioso”, confesó a Rolling Stone. “Los 17 probablemente han sido el mejor año de mi vida. Me han gustado los 17”.

Pero si Billie Eilish obsesiona a los adolescentes del mundo, ella misma, como adolescente, está obsesionada con Justin Bieber.

Su encuentro con Justin Bieber en el Festival de Coachella 2019 quedó captado en un video que se hizo viral

Su encuentro con el cantante ocurrió en el Festival de Coachella del año pasado, ella ya sabía que él estaría ahí y le pidió a sus amigos que no trataran de sorprenderla presentándoselo.

Durante el show de Ariana Grande, Billie reconoció a Bieber entre la multitud y se le quedó viendo fijamente.

El momento quedó capturado en un clip viral que evidenció los nervios y la alegría de Eilish al saludar y abrazar a su ídolo.

Billie confesó un duro momento que vivió en un hotel de Berlín (Reuters)

Inseguridad e ícono de estilo

Al igual que su peculiar tono de pelo y su estilo de vestir, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell (su nombre completo) suele llamar la atención con algunas de sus declaraciones.

En una reciente entrevista para GQ aseguró que nunca se ha sentido deseada y se siente atrapada por la persona que ella misma creó.

A diferencia del temple que muestra en sus conciertos, abajo del escenario la joven lidia con las inseguridades.

Billie confesó a "QG" que nunca se ha sentido deseada

Explicó que su manera de vestir se originó en el hecho de que no desea ser juzgada por la sociedad y en que no se ha sentido físicamente deseada por sus ex novios.

“Aquí hay una bomba para ti: nunca me he sentido deseada. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos. Y es una gran cosa en mi vida que siento que nunca alguien me ha deseado físicamente ”, confesó a la revista.

“Así que me visto de la manera en que me visto en tanto que no me gusta pensar en ustedes, chicos. Quiero decir, en cualquiera juzgando esto o el tamaño de esto, pero eso no significa que no me levantaré un día y decidiré usar un top, lo cual ya he hecho antes”, añadió sobre su estilo.

Y es que además de su pelo verde sobre un tono negro (ella en realidad es rubia y ya ha cambiado en varias ocasiones el color de su cabellera), Billie ha forjado un peculiar estilo que la hace reconocible en cualquier lugar donde se para y que la ha llevado también a la portada de importantes revistas como Elle y Vogue, “la Biblia de la moda”.

Su portada en la "Biblia de la moda" (Vogue)

Pero, de nuevo, hay un lado B a estos reflectores sobre ella y como reconoció a GQ:

A veces me visto como chico, a veces me visto como una chica con estilo y a veces me siento atrapada por esta persona

Eilish confesó que en alguna época de su vida iba a las tiendas de moda para comprar la ropa que estaba en tendencia y ser como todas las demás chicas, pero ese sentimiento no le duró mucho porque le incomodaba "verse como los demás".

Para la revista Vogue, Billie está reinventando lo que es ser una estrella pop, aunque ella no lo ve así.

“Todo este tiempo he estado recibiendo esta frase como que soy alguien que rompe las reglas. O soy anti-pop, o lo que sea. Me halaga que la gente piense eso, pero es como, ¿dónde? ¿Qué regla rompí? ¿La regla sobre hacer música pop clásica y vestirse como una chica femenina? Nunca dije que no iba a hacer eso. Simplemente no lo hice”.

La revista lanzó varias portadas con Billie (Vogue)

“Tal vez la gente me ve como alguien que va contra las reglas porque ellos mismos sienten que tienen que seguir las reglas, y aquí no lo estoy haciendo. Eso es genial, si puedo hacer que alguien se sienta más libre de hacer lo que realmente quiere hacer en lugar de lo que se espera que haga. Pero para mí, nunca me di cuenta de que se esperaba que hiciera algo. Supongo que eso es lo que realmente está sucediendo: que nunca supe que había algo que debía seguir. Nadie me dijo eso, así que hice lo que quería ".

Después de pensar que no llegaría a esta edad, Billie Eilish dijo a GQ que disfruta sus 18 años soltera y “ya no atraída por la gente”, un desinterés que para ella se ha convertido en una “especie de droga”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Billie Eilish reveló el momento más oscuro de su vida en una habitación de hotel en Berlín

Billie Eilish arremetió contra el movimiento “All Lives Matter”

La solitaria vida de Val Kilmer, 20 años sin novia, y por qué no quiso volver a interpretar a Batman

Su personaje más célebre, su peor pesadilla: los actores de Hollywood que viven atormentados por su mayor éxito

Niña rota, joven salvaje, pareja intensa y madre plena: los 45 de Angelina Jolie