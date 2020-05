La solitaria vida de Val Kilmer, 20 años sin novia, y por qué no quiso volver a interpretar a Batman

Val Kilmer abrió una puerta a su intimidad a través de su autobiografía

La anécdota parece explicar las razones de Val Kilmer para no volver a interpretar a Batman, el superhéroe con el que algunos actores se han consagrado y que cientos más sueñan con dar vida.

Un día cualquiera en la filmación de Batman Forever (1995), Kilmer estaba por quitarse el traje del “hombre murciélago” cuando llegó el inversor y empresario Warren Buffett, acompañado por sus nietos.

Buffett y los niños querían ver a Batman, así que Kilmer se acomodó el traje y comenzó a convivir con ellos, pero fue ahí donde sintió que en realidad él no interesaba, sólo la figura del superhéroe.

Los niños querían ponerse la máscara de Batman y subir al Batimóvil. Entendió entonces que el personaje tenía que ser anónimo, no una persona real . “Por eso es tan fácil tener cinco o seis Batman, no se trata de Batman. No hay Batman”, explicó en una entrevista a inicios de mayo para New York Times.

Entender eso fue suficiente para que Val nunca volviera a ponerse el traje de Batman, algo que - por cierto- le resultaba una tortura física. Cada vez que se lo quitaba se sentía liberado.

En el traje de Batman

Tampoco fue un camino sencillo su llegada a la producción. Su agente lo había buscado durante semanas para saber si estaría o no interesado en interpretar a Batman, justo cuando Michael Keaton dejó el papel.

Val estaba de viaje por África, en aquel 1994, y fue solo hasta después de que pasó una mañana explorando una cueva de murciélagos que decidió hablarle a su agente para aceptar la oferta.

En plena filmación ocurrió la anécdota con Buffett que lo hizo replantearse la naturaleza del personaje y las críticas a su trabajo, una vez que la película se estrenó, no fueron las mejores.

De hecho, en un ranking sobre los actores de Batman, de la revista Variety de 2017, Kilmer ocupó el séptimo puesto de ocho.

“El problema es que no pudo hacer lo suficiente como para poner su sello distintivo en el personaje”, se leía en el rank de la revista que reconoció, sin embargo, el reto que representaba para la película continuar con la saga después del trabajo que presentaron Tim Burton y Keaton.

Kilmer solo interpretó a Batman en una película (Warner Bros/Kobal/Shutterstock (5883738b)

Val dijo que su agenda de trabajo también influyó en que no volviera a ser Batman (estaba por filmar The Saint, una película que al final tampoco tuvo buenos resultados) y el hecho de que el director Joel Schumacher lo llamara “psicótico” en una entrevista.

La carrera de Kilmer siguió adelante entre algunos trabajos más destacados y otros menos trascendentes.

Lo que nunca cambió fue su manera de proteger su vida íntima. Discreto y fuera de cámaras, se sabe que estuvo casado entre 1988 y 1996 con Joanne Whalley, con quien tuvo dos hijos. Rumores de romances con Cher, Drew Barrymore y Cindy Crawford revolotearon por aquí y por allá.

Val Kilmer tampoco habló mucho cuando las versiones sobre un cáncer de garganta que padecía comenzaron a circular a su alrededor.

Desde hace años comenzaron a circular rumores sobre sus problemas de salud, que él se encargó de negar

En enero de 2015 su portavoz confirmó a la revista People que el actor había sido llevado al hospital “por un posible tumor”, pero poco después él negó en Facebook que tuviera una protuberancia maligna y aseguró que únicamente “tuvo una complicación”.

A finales de ese mismo año, de nuevo una visita al hospital y una negativa de Kilmer sobre problemas serios de salud.

Lo evidente llegó al año siguiente. Kilmer fue captado con una baja considerable de peso y con lo que parecía ser un tubo de una traqueotomía.

El actor trataba de ocultar su garganta con bufandas y cualquier rastro de enfermedad con publicaciones en redes sociales de sus viajes o negando tener cáncer.

Era evidente que algo ocurría con él (Grosby)

Incluso después de que, por accidente, Michael Douglas (quien tuvo cáncer en 2013) asegurara que Kilmer estaba pasando por lo mismo que él.

Kilmer escribió en redes que el actor se comunicó con él para disculparse por sugerir que no estaba bien.

Pero ya en ese momento también era evidente, en sus apariciones públicas, que la voz de Kilmer no era la misma, batallaba para hablar.

Decidió romper el silencio

Pero después de años de resguardar su intimidad, Kilmer se decidió a hablar.

El pasado abril lanzó su autobiografía, titulada I’m Your Huckleberry, una referencia a la famosa línea de su personaje de “Doc Holliday” en la película Tombstone.

La portada de la autobiografía de Val Kilmer

Fue ahí donde habló por primera vez de su lucha contra el cáncer de garganta, que le fue diagnosticado en 2015 y por el que debió someterse a una traqueotomía, quimioterapia y radiación, razones por las cuales abrazó aún más su fe en la Ciencia Cristiana, de la que es fiel devoto desde hace décadas.

Reveló además que Cher lo ayudó a sobrellevar sus días más oscuros.

"Una vez que Cher se abre camino dentro de tu cabeza y tu corazón, ella nunca se va. Para sus verdaderos amigos, su firme amor y lealtad nunca mueren", escribió.

En el mismo texto reconoció que su panorama de salud, a los 60 años, es mucho más alentador.

“He estado curado de cáncer por más de cuatro años, y nunca ha habido ninguna recurrencia. estoy muy agradecido”.

En su entrevista con New York Times, Val insistió en el poder de la oración para curarse. “Oré y esa fue mi forma de tratamiento”. Según él todo el procedimiento médico que incluyó la radiación, quimioterapia y traqueotomía le causó un sufrimiento que sólo pudo sanar por medio de los rezos y eso fue lo que funcionó.

Contó que lleva cuatro años libre de cáncer (Grosby Group)

Un solitario

Las revelaciones sobre su salud no fueron las únicas, Kilmer también hizo una sorprendente confesión acerca de su vida personal.

“No he tenido una novia en 20 años. La verdad es que parte de todos los días estoy solo”.

“Siempre he encontrado a las mujeres infinitamente más interesantes que los hombres”, escribió. “Quizás es por eso que siempre nos hemos llevado bien. Somos grandes elefantes rojizos ... y ellas son mariposas”.

Acerca de sus amores, Kilmer escribió que estaba “irremediablemente enamorado” de Carly Simon y que con Ellen Barkin tuvo algo “tan caprichoso como torbellino”. De Cindy Crawford pensó "que podría haber muerto por su amor, no porque fuera difícil, sino porque su deleite era simplemente demasiado para soportar”.

Val Kilmer por fin contó su historia

También dijo haber estado enamorado de Angelina Jolie. “Cuando la gente me pregunta cómo es Angelina Jolie, siempre digo que es como otras mujeres y otras superestrellas, pero solo más. Más guapa. Más sabia. Más trágica. Más mágica".

Sin embargo, Cher y Daryl Hannah se llevaron sus mejores palabras. “Vi a Cher como un personaje menos que fascinante de los chismes. No estaba motivado para conocerla, no por esnobismo sino simplemente porque estaba seguro de que no teníamos nada en común ".

Pero se equivocó. “Cher era divertida, histéricamente divertida. Terminé llevándola a casa en la parte trasera de mi Harley por las calles de Manhattan. Ella amaba a la Harley. A los dos nos encantó reír y seguimos haciéndolo durante más de un año".

Val Kilmer rogó para estar en la secuela de "Top Gun"

Con Daryl Hannah compartió un breve romance que lo dejó marcado. “Sabía que la amaría con todo mi corazón para siempre. Ese amor, invisible, efímero e infinito, no ha perdido nada de su fuerza”, reveló Kilmer. Cuando se separaron, lloró todos los días durante medio año. “No fue una gran sorpresa que terminara casándose con Neil Young. Se trataba de un gigante que atraía a otro”.

En su biografía, Kilmer también reveló que fue él quien rogó para estar en la secuela de Top Gun, la película de los años 80 que le dio fama. “Los productores lo hicieron. Cruise fue por ello. Cruise no podría haber estado más fresco. ... Tom y yo retomamos donde lo dejamos y la reunión se sintió genial".

Así que, libre de cáncer y con varios proyectos en puerta, Val Kilmer parece haber dejado atrás sus días oscuros.

