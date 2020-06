“Termino aquí”: Lizbeth Rodríguez cerró el capítulo de Juan de Dios Pantoja y Dalas Review

Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja están enfrentados desde abril (Foto:Juan de Dios Pantoja/IG- Lizbeth Rodríguez/IG.)

La presentadora y youtuber Lizbeth Rodríguez cerró el capítulo que la involucró no solo con Juan de Dios Pantoja, sino también con Dalas Review, otro famoso personaje de YouTube.

"Ahora resulta que si yo digo que alguien se acuesta con ‘cierta persona’ (porque él mismo lo dijo) es falso!... Pero si éstos onvrez vienen a decir que yo me acosté con alguien, sin la más mínima prueba!!! ¿si es cierto? ¿Alguna idea de porqué?, escribió Lizbeth el sábado por la noche.

Los mensajes de Lizbeth

“A mí en lo particular no me interesa seguirme involucrando con ésa gente que debería de estar en la cárcel! ”, dijo en otro mensaje en Twitter. “Una cosa es tener desacuerdos mediáticos y hasta chismear, pero hay cosas deplorables que se han revelado por las cuales prefiero alejarme por completo! Termino aquí”.

Como se recordará, el pasado abril se desató un escándalo luego de que Lizbeth asegurara que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly Loaiza con el fotógrafo Kevin Achutegui.

Poco después se publicaron unos videos íntimos de Pantoja con dos jóvenes y él acusó a la gente al CEO de Badabun, César Morales, y a Lizbeth de filtrarlos.

Lizbeth y Kimberly Loaiza

Ante la polémica, el youtuber español Dalas Review decidió entrevistar a Lizbeth y a Pantoja para conocer sus versiones.

Sin embargo, esas entrevistas abrieron un nuevo capítulo en la batalla.

Algunos señalaron que Dalas fue mucho más crítico con Lizbeth que con Juan de Dios y en un reciente video en su cuenta de YouTube, Rodríguez habló sobre aquella charla.

Dalas Review entrevistó a Pantoja (Captura de pantalla)

Dijo que Dalas Review le estuvo insistiendo y ella dio a entender que aceptó como por hacerle un favor, además se refirió a las antiguas acusaciones contra él por abuso sexual, de las que fue absuelto.

El clip de Lizbeth molestó a Dalas, quien en un video hace unos días mostró algunas pruebas en contra de la ex “Chica Badabun”.

Presentó conversaciones para dejar en claro que nunca le rogó para que diera la entrevista.

Además se mostró furioso ante el hecho de que Lizbeth se refiriera a la acusación que enfrentó hace algunos años y de la cual resultó totalmente absuelto.

Dalas Review respondió molesto a las declaraciones de Lizbeth

Y aunque Lizbeth no se había referido al asunto, finalmente este fin de semana lo hizo.

Nunca mencionó los nombres de Dalas ni de Pantoja, pero por sus comentarios se entendió que se refería a ellos.

Y es que en el video de la entrevista de Dalas y Pantoja, este último volvió a insistir en que Lizbeth tenía una relación con César Morales, el CEO de Badabun.

Y lo de la cárcel parece hacer referencia a las acusaciones en contra de Dalas.

Juan de Dios no recuerda qué tanto tenía en el celular al que, según él, accedió la gente de Badabun (IG: juandediospantoja)

En la entrevista de Dalas con Pantoja, éste recordó que nunca se metió con Lizbeth y explicó que todo comenzó con un video donde Kevin Achutegui se burló de ella, en relación con las comparaciones con un caballo que le hacen.

Dijo incluso que el editor del video quería poner un caballo y el sonido de un relincho, pero él se lo impidió porque le parecería muy ofensivo.

Pantoja negó que haya "comprado" a Dalas Review

Ante las críticas que recibió su entrevista, Dalas se defendió y rechazó haberse vendido a Pantoja.

"Jamás he aceptado dinero de un youtuber para hacer una crítica favorable o no favorable ... no importa cuánto dinero tenga Juan de Dios, no tiene suficiente dinero para comprarme”.

También Juan de Dios se refirió al asunto y en Twitter señaló: “Qué tontería pensar que compré a @DalasReview, es de los tipos más sinceros que existen en la plataforma, no creo que pierda su reputación por dinero”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El karma llega solo”: Juan de Dios Pantoja insistió en que el CEO de Badabun filtró su video íntimo y Lizbeth Rodríguez envió una indirecta

“No quiero más problemas”: Juan de Dios Pantoja teme que se filtren otros videos íntimos de él

“Tengo las puertas abiertas”: Lizbeth Rodríguez no descartó volver a Badabun y defendió al CEO