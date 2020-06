“No quiero más problemas”: Juan de Dios Pantoja teme que se filtren otros videos íntimos de él

Juan de Dios Pantoja teme que más videos íntimos de él sean filtrados (IG: juandediospantoja)

Juan de Dios Pantoja admitió que fue un error conservar los videos íntimos que se filtraron de él y ahora teme que otros clips con imágenes privadas se den a conocer en redes sociales.

Durante la segunda parte de su entrevista con el youtuber Dalas Review, Juan mostró su preocupación acerca de lo que el CEO de Badabun podría hacer, pues como se recordará, en la primera parte de la entrevista señaló a César Morales como el responsable de la filtración de los videos íntimos que cimbraron su romance con Kimberly Loaiza.

Recordó que “uno de los videos es bastante viejo y uno no es tan viejo, el que se ve una cama pues no es tan viejo, tiene más de tres años”.

Pantoja admitió que no hizo bien en guardar ese material. “Me equivoqué, es un error, es algo que ya expliqué y me arrepiento”.

Juan de Dios no recuerda qué tanto tenía en el celular al que, según él, accedió la gente de Badabun (IG: juandediospantoja)

También dejó en claro que nunca ocultó a las chicas de los videos que las estaba grabando y fue firme al señalar que lo único que desea es estar en paz.

No quiero más problemas lo que quiero que mi familia esté tranquila

Más adelante le dijo a Dalas Review que teme la filtración de más videos íntimos, pues no recuerda qué tanto grabó en el video.

No recuerdo qué tantas cosas tenía. Si tenían tanto acceso a mi celular sí me pone a pensar que tengan un par de cosas más y que como sacaron estas y no les funcionó, y la gente se les fue en contra, se estén esperando más tiempo

Pantoja recordó cuando Badabun hacía notas amarillistas sobre supuestas muertes de famosos para tener más clicks.

Dalas Review entrevistó a Pantoja (Captura de pantalla)

“Siempre les ha gustado engañar a la gente, qué me puedo esperar yo que les di frente”, señaló para explicar su temor de que haya más material íntimo filtrado.

También advirtió que tiene años de conversaciones con César Morales, “que algún día si es necesario las voy a mostrar”.

En la charla con Dalas Review habló del círculo de amigos que tenía, en donde era común que se compartieran las imágenes íntimas que les enviaban otras personas y aseguró que él nunca lo hizo.

Juan de Dios Pantoja parece estar más centrado ahora en su carrera musical (IG: juandediospantoja)

Explicó que el tuit publicado hace años, en donde decía que si se filtrara su "pack" (su material privado) estaría orgulloso, lo escribió porque le estaban adjudicando a él unas imágenes que no eran suyas.

Y, en cambio, reconoció que se sintió apenado una vez que sus videos íntimos se filtraron en las redes.

Me dio mucha vergüenza, no sabía que alguien tenía algo sí mío. Sí me avergüenza que la gente conozca partes íntimas mías. Es un golpe para la familia, para mi chica, son cosas psicológicas que realmente afectan

La aclaración de Dalas Review

Luego de presentar dos videos de su entrevista con Pantoja, Dalas Review fue criticado por haberse mostrado menos duro que con Lizbeth Rodríguez e incluso lo acusaron de haberse “vendido” a Juan de Dios.

Pantoja se sintió avergonzado por la filtración de sus imágenes privadas

El famoso youtuber español hizo frente a los señalamientos y comentó que en toda su carrera, que inició en 2016, nunca ha aceptado dinero para hablar bien de alguna persona.

“Jamás he aceptado dinero de un youtuber para hacer una crítica favorable o no favorable ... no importa cuánto dinero tenga Juan de Dios, no tiene suficiente dinero para comprarme”.

Acerca de la manera en que cuestionó a Lizbeth dijo que fue porque ella “no tenía ninguna prueba contra Juan de Dios”.

Pantoja negó que haya "comprado" a Dalas Review

Juan de Dios también se refirió al asunto y en Twitter escribió: “Qué tontería pensar que compré a @DalasReview, es de los tipos más sinceros que existen en la plataforma, no creo que pierda su reputación por dinero”

