“Ella se fue en paz”: Karla Panini aseguró que Karla Luna sí la perdonó

Karla Panini y Karla Luna eran amigas y compañeras en Las Lavanderas (Foto: Cuartoscuro)

Karla Panini aseguró que Karla Luna la perdonó antes de morir, en septiembre de 2017 y dijo que se fue “en paz”.

Panini y su esposo Américo Garza, quien antes fuera pareja de Karla Luna, hablaron al programa Primer Impacto de la cadena Univision.

Cuando le preguntaron a Panini si Karla Luna la había perdonado, la ex Lavandera respondió:

Yo sé que ella se fue en paz, yo sé que sí. Inclusive hubo una última llamada,que obviamente nosotros no sabíamos que iba a ser la última llamada, en donde habló con mi esposo

Karla Panini y Américo Garza hablaron para el programa "Primer Impacto" (Captura de pantalla)

En las últimas semanas la polémica pareja ha hablado a varios medios de comunicación y han sostenido su versión de que la familia de Luna desató un nuevo escándalo porque están preparando una bioserie.

Panini poco a poco ha ido contando más detalles de las últimas veces que habló con Luna.

En la primera entrevista que dio, al periodista Gustavo Adolfo Infante, no quiso tocar mucho el tema de lo que habló con Luna, pero sí comentó que en su momento aclararon la situación y se vieron en tres ocasiones, siempre que su ex compañera en Las Lavanderas la buscaba.

Panini insistió en que se vio en tres ocasiones con Karla Luna para hablar

En otra entrevista insistió en que hubo tres pláticas con Luna y reveló que hay testigos, pero como son personas dedicadas a la religión no ofrecerían su declaración.

“Dos de las tres veces que nos vimos sí hubo testigos, la última vez no, pero es gente que está dedicada a Dios, y yo no les pediré que hablen. Esto se quedó entre quienes debía hablarse y así se quedará”, indicó a la revista TV Notas.

En la misma charla, Panini lamentó no haber hablado antes, pero dijo que lo hizo por respeto a la fallecida Karla Luna.

Además negó estar arrepentida de su matrimonio con Américo Garza. “Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error”.

En la plática con Primer Impacto, Panini comentó que lo que más le preocupa es la seguridad de sus hijos (Gabriel, a quien tuvo con Óscar Burgos, e Isabella, fruto de su relación con Américo Garza).

Karla Panini y Américo Garza se encuentran bajo una ola de ataques (TW: paniylachabella)

“Nuestra bebé tiene año y medio y he recibido mensajes de que ‘ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel (su otro hijo), porque te lo mereces’; entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos. El que haya alguien tan fanático que pueda llegar a hacer algo”, lamentó.

La pareja reiteró que las hija de Luna con Américo están rodeadas de amor y nunca se les ha prohibido que hablen de su mamá.

Pidieron que el pasado quede atrás por el bien de todos los menores involucrados.

“Lo que ocurrió entre él y yo en su momento se habló, yo fui con quien tenía que hablarlo, y no una vez, alrededor de unas tres veces. Acudí cuando ella me mandó llamar y yo fui de todo corazón, llegue a tener paz y yo sé que ella también la tuvo, porque se aclararon muchas cosas”, insistió Panini.

Emprenderán acciones legales contra quien los difame (IG: malinfluencersmx)

Américo Garza volvió a hablar de las intenciones económicas de la familia de Karla Luna y aunque dijo estar abierto a hablar con ellos también reconoció que cada vez están más distanciados.

“Tienen un interés económico, lo sabemos. Están desde hace tiempo tendiendo una serie, lo tienen ya tratado, su fin económico; desde el video (con el audio de la traición) lo están monetizando. Las niñas son un muy buen interés también para la serie, lo cual a mí no me parece correcto”.

La pareja dejó en claro que emprenderá acciones legales contra quien los digame a través de redes sociales o programas de televisión, como ya ocurrió con “La Parcera”, la mujer detrás de la cuenta de Instagram Karla Luna la verdad, a quien ellos identificaron como Jostin Montilla.

