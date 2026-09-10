La lucha por el ascenso llega a un juzgado: admiten amparo contra las reglas de la Liga MX

Caminan por un pasillo rodeado de jóvenes con la frase "el futbol es de todos, sí al ascenso". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Futbol Mexicano enfrenta una batalla legal por el regreso del ascenso y descenso. Este miércoles 9 de septiembre un un comunicado oficial histórico menciona que fue admitido un amparo para que este sistema deportivo vuelva a estar en marcha en la liga local.

“El despacho jurídico “Del Real & Asociados”, informa a la afición y a los medios de comunicación que el día de hoy nos notificaron que se admitió a trámite el juicio de amparo promovido con motivo de la eliminación del ascenso y descenso en el Futbol mexicano", dice el documento oficial.

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El objetivo de este recurso es para analizar “la constitucionalidad y legalidad de las decisiones y disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que impiden la movilidad deportiva entre la Liga de Expansión MX y la Liga MX, particularmente el contenido y los efectos del artículo 35 del reglamento correspondiente”.

El recurso sirve para análisis de legalidad de las decisiones de la FMF (X / Darío del Real )

Además, el despacho aclara que “la demanda no pretende que un tribunal elija a un equipo”, sino que “diseñe un torneo u ordene un ascenso automático”.

El plan es “que el sistema competitivo sea sometido a un auténtico control constitucional y que se determine si el cierre de la competencia respeta los principios de legalidad, igualdad de oportunidades, mérito deportivo, transparencia, proporcionalidad, libre concurrencia y derecho al deporte”.

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Momento histórico en el Futbol Mexicano sobre la eliminación del ascenso y descenso

La UdeG no se detendrá hasta que vuelva el mérito deportivo en el Futbol Mexicano (X / Leones Negros de la UdeG)

Hasta donde alcanza el registro público reconocido y la investigación jurídica realizada por el despacho anteriormente mencionado, “se trata del primer amparo de su especie en México que coloca ante un Juzgado de Distrito el debate constitucional sobre la eliminación del ascenso y descenso, así como de los alcances de las decisiones emitidas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A pesar de la admisión de la demanda, esto “no representa todavía una sentencia favorable ni anticipa el criterio que habrá de adoptarse sobre el fondo”, No obstante, sí abre la puerta al análisis constitucional del caso “y este debate podrá desarrollarse dentro de los cauces institucionales del estado constitucional de derecho”.

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La firma también expresó su agradecimiento al Poder Judicial de la Federación, al igual que a las aficiones de la Liga de Expansión Mx y Liga Mx, incluyendo a los ciudadanos que han respaldado la decisión de regresar el ascenso y descenso al futbol de nuestra nación.

Los Alacranes regresaron a la Expansión Mx en medio de la situación donde no hay ascenso y descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Expresamos nuestro respeto y reconocimiento al Poder Judicial de la Federación por permitir que una cuestión de enorme relevancia deportiva, económica y social sea examinada conforme a la Constitución, con plena independencia y sin prejuzgar sobre el resultado del juicio”.

“Agradecemos profundamente a los aficionados, abonados, integrantes de grupos de animación, barras de las ligas de expansión y MX, trabajadores, comerciantes, familias y ciudadanos de distintas regiones del país que han respaldado esta causa. Este esfuerzo ha dejado de pertenecer a una sola ciudad o a un solo club: se ha convertido en una expresión nacional en defensa del mérito deportivo y de una competencia abierta”, recalcó el bufete de abogados.

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Piden que el caso siga con responsabilidad y sin actos de violencia

Jugadores se unen en protesta por la eliminación del ascenso y descenso.

Como último punto, se hizo un llamado a los fanáticos para que participen en el seguimiento del proceso “de manera pacífica”, sin caer en provocaciones ni actos de violencia.

“La firmeza de nuestra causa debe demostrarse mediante argumentos, participación ciudadana y respeto a las instituciones. También que se documente cualquier abuso por parte de autoridades y se haga del conocimiento público”, subrayó el despacho jurídico “Del Real & Asociados”.

“El futbol puede tener sus propias reglas, pero ninguna de ellas puede jugar fuera de la Constitución”, concluye su reporte de prensa tras anunciar que un juzgado aceptó revisar un amparo para el posible regreso del ascenso y descenso a la Primera División de México.

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