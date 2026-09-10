Colombia

Carolina Guerra y Juan Pablo Raba protagonizan ‘Pacífico’, el thriller de supervivencia rodado en Malpelo

La película, dirigida por Riccardo Gabrielli R., muestra a cinco submarinistas arrastrados por las corrientes mientras sus rescatistas intentan ubicarlos, en una apuesta cinematográfica que mezcla tensión, aislamiento real y escenarios marinos imponentes

El largometraje narra la última inmersión de un grupo de buceadores en la isla de Malpelo, donde una corriente los arrastra y los deja sin barco ni rumbo - crédito cortesía Riccafilm
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Carolina Guerra y Juan Pablo Raba encabezan el elenco de Pacífico, la nueva película dirigida por Riccardo Gabrielli R. que narra la historia de un grupo de buzos que desaparece en el océano Pacífico colombiano tras una inmersión en la isla de Malpelo.

El filme, que llega a las salas de cine un año y medio después de su rodaje, fue realizado con un elenco y equipo técnico que permaneció durante 12 días a bordo de una embarcación, sin pisar tierra firme.

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La sinopsis de Pacífico describe la última inmersión de un grupo de buceadores que viaja a Malpelo en busca de una experiencia extrema. Una corriente poderosa los arrastra y los separa en medio del océano, sin barco ni rumbo, a cientos de kilómetros de tierra firme. Mientras cada uno enfrenta un mar que no perdona, quienes los buscan solo pueden intentar adivinar su ubicación.

El rodaje de 'Pacífico' se realizó año y medio antes de su estreno en salas de cine y mantuvo al elenco y al equipo técnico 12 días a bordo de una embarcación - crédito cortesía Riccafilm
El rodaje de 'Pacífico' se realizó año y medio antes de su estreno en salas de cine y mantuvo al elenco y al equipo técnico 12 días a bordo de una embarcación - crédito cortesía Riccafilm

“La película trata sobre cinco buzos que se pierden después de un viaje de buceo en Malpelo. Se los llevan las corrientes y quedan dispersos en nuestro Pacífico colombiano. El mar no tiene rumbo, tiene corrientes, hay clemencias del clima. Va a ser una tarea titánica encontrarlos y sobrevivir también”, explicó Ricardo Gabrieli, director de la cinta.

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Para filmar la historia, el equipo de producción se embarcó rumbo a Malpelo, ubicada a unos 500 kilómetros de la costa colombiana, tras casi 40 horas de navegación. Actores y técnicos permanecieron a bordo del barco durante prácticamente todo el rodaje, sin tocar tierra durante casi dos semanas.

La producción viajó a Malpelo, ubicada a unos 500 kilómetros de la costa colombiana, tras casi 40 horas de navegación para filmar en mar abierto - crédito cortesía Riccafilm
La producción viajó a Malpelo, ubicada a unos 500 kilómetros de la costa colombiana, tras casi 40 horas de navegación para filmar en mar abierto - crédito cortesía Riccafilm

Junto a Guerra y Raba, completan el reparto Marlon Moreno, Tata Ariza, Sebastián Eslava, Elkin Díaz, Nicolás Montero, Luis Fernando Hoyos, Natalia Lara, Pedro José Payares y Manuel Salinas.

“Nos sentimos muy pequeños frente a la dimensión del Pacífico: pasamos 40 horas sin ver tierra y entendimos que estábamos completamente a merced del océano”, relató Gabrielli en la nota de dirección y producción del filme.

Todos los insumos necesarios para la filmación, incluidos equipos, alimentación y material de cámara, debieron ser transportados desde tierra antes del inicio del rodaje, ya que no existía posibilidad de adquirir nuevos elementos durante la producción. Esta condición convirtió el trabajo en un desafío logístico de gran escala, según describió el director.

Las escenas submarinas de Pacífico registraron escuelas de tiburones, rayas y otras especies marinas, dentro de un material que superó las 200 horas de filmación - crédito cortesía Riccafilm
Las escenas submarinas de Pacífico registraron escuelas de tiburones, rayas y otras especies marinas, dentro de un material que superó las 200 horas de filmación - crédito cortesía Riccafilm

El aislamiento y los riesgos del entorno marino formaron parte de la experiencia de rodaje. “Una fractura, una apendicitis o cualquier accidente en un lugar tan remoto podía convertirse en una situación grave. Esa realidad aportó al trabajo de los actores y a la búsqueda de una interpretación más cercana a lo que sus personajes estaban viviendo”, señaló Gabrielli.

Por ese motivo, tal y como consta en las notas de producción, el plan de rodaje debió adaptarse de manera constante a las corrientes, el estado del mar, la luz y las condiciones climáticas, factores que terminaron por integrarse a la propuesta visual de la película. Además de Malpelo, el equipo trabajó en la isla Gorgona y realizó tomas aéreas en Barranquilla. Algunas escenas nocturnas se filmaron en una piscina, dado que grabarlas directamente en el Pacífico después de determinada hora habría implicado un riesgo para el equipo y los actores.

Bajo el agua, la producción encontró un entorno con escuelas de tiburones, rayas y otras especies marinas, imágenes que forman parte del resultado final del filme. El material capturado durante el rodaje superó las 200 horas, que luego debieron ser procesadas en la etapa de edición, a cargo del propio Gabrielli junto con Harby Rincón Pineda.

El plan de rodaje de Pacífico se adaptó a las corrientes, el estado del mar, la luz y el clima, y sumó locaciones en Malpelo, Gorgona y Barranquilla - crédito cortesía Riccafilm
El plan de rodaje de Pacífico se adaptó a las corrientes, el estado del mar, la luz y el clima, y sumó locaciones en Malpelo, Gorgona y Barranquilla - crédito cortesía Riccafilm

La banda sonora original estuvo a cargo del compositor Alejandro Ramírez-Rojas, quien la grabó con 36 músicos de la Filarmónica Checa, utilizando únicamente cuerdas en vivo. Los efectos visuales del filme fueron diseñados para integrarse de manera natural al entorno marino, sin resultar evidentes para el espectador.

La producción estuvo a cargo de Gabrielli junto con Natalia Lara, bajo las compañías Spike Cine (Riccafilm) y Movie Box Colombia. El filme tiene una duración de 95 minutos y fue realizado en formato 4K DCP. Se estrenará en las salas de cine del país a partir del próximo 8 de octubre.

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