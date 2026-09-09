Colombia

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

- crédito @MariaA_PardoJ/X - @soy_juliana_g/Instagram
María Antonia Pardo reaccionó a la condena contra un exsecretario universitario por la expedición de títulos falsos relacionados con Juliana Guerrero - crédito @MariaA_PardoJ/X - @soy_juliana_g/Instagram
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La excónsul de Colombia en Chile María Antonia Pardo (2024-2025) emitió duras críticas contra sectores de la izquierda política y del movimiento Pacto Histórico tras confirmarse la condena judicial por la expedición de títulos universitarios falsos a favor de la activista Juliana Guerrero.

El caso de Guerrero generó controversia tras detectarse presuntas inconsistencias en los documentos académicos utilizados para respaldar su perfil profesional, cuando el entonces presidente Gustavo Petro quería nombrarla viceministra del Ministerio de Igualdad.

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Las verificaciones realizadas ante instituciones educativas pusieron en duda la validez de algunos de los títulos y certificaciones presentados. La situación derivó en investigaciones de las autoridades por posibles irregularidades documentales y abrió nuevamente el debate sobre los controles para verificar las hojas de vida de quienes ingresan al servicio público.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Juliana Guerrero está vinculada a una investigación por presunto uso irregular de títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José - crédito @jguerrero112/Instagram

La exdiplomática cuestionó la búsqueda de atajos en la formación académica de los jóvenes militantes y denunció la falta de pronunciamientos por parte de exfuncionarios del gobierno anterior frente a la coyuntura política actual.

Las declaraciones de Pardo se produjeron luego de la decisión tomada por el Juzgado 46 Penal del Conocimiento, entidad que profirió una condena de tres años de prisión contra el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José Luis Carlos Gutiérrez.

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El procesado aceptó mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en la adulteración de los registros institucionales para acreditar profesionalmente a Guerrero.

Luis Carlos Gutiérrez - Fundación Universitaria San José
Luis Carlos Gutiérrez Martínez, que fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José y fue el que autorizó los títulos a Juliana Guerrero - crédito San José Fundación de Educación Superior/Facebook

María Antonia Pardo criticó a Juliana Guerrero por los títulos falsos

A través de sus redes sociales, la excónsul fijó una postura frente a las implicaciones éticas del caso judicial y dirigió un mensaje a las plataformas juveniles que participan en la actividad pública del país.

“Es un hecho: los títulos de Juliana Guerrero eran falsos. La justicia ya condenó al exsecretario de la Fundación San José por expedirlos, y ahora Guerrero enfrenta juicio por los mismos hechos. A los jóvenes progresistas les seguiré diciendo lo mismo de siempre: estudien. Si quieren incidir en los cambios que el país necesita, no le hagan el quite a la universidad”, escribió Pardo en la red social X.

Además, añadió a su publicación: “Toca estudiar. O de lo contrario en los puestos de poder, donde se toman las decisiones, seguirán estando siempre los mismos con las mismas mañas. Juliana eligió el atajo y pagará caro su error”.

María Antonia Pardo cuestionó a sectores de la izquierda y pidió a los jóvenes progresistas no buscar “atajos” en su formación académica - crédito @MariaA_PardoJ/X
María Antonia Pardo cuestionó a sectores de la izquierda y pidió a los jóvenes progresistas no buscar “atajos” en su formación académica - crédito @MariaA_PardoJ/X

El fallo leído en la audiencia pública detalla cómo el exfuncionario de la institución educativa utilizó su acceso al sistema tecnológico para alterar la documentación interna y validar materias que la activista no había cursado formalmente.

“Suscribió, autorizó y expidió dos diplomas académicos falsos de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más las dos actas de grado correspondientes. Todos los documentos mediante los cuales se hizo constar que Juliana Andrea Guerrero Jiménez había cumplido la totalidad de los requisitos académicos y legales, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”, precisó el juez durante la lectura de la sentencia.

Y concluyó: “El indiciado consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas”.

La Fundación Universitaria San José quedó en el centro del escándalo luego de que se investigara la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Gestión Contable a nombre de Juliana Guerrero- crédito Fundación Universitaria San José
La Fundación Universitaria San José quedó en el centro del escándalo luego de que se investigara la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Gestión Contable a nombre de Juliana Guerrero- crédito Fundación Universitaria San José

María Antonia Pardo cuestionó a Gustavo Petro

En un segundo pronunciamiento, la excónsul centró sus cuestionamientos en la actitud asumida por antiguos integrantes del gabinete presidencial del exmandatario Gustavo Petro. Pardo calificó de omitida la postura de los exfuncionarios frente a los debates nacionales vigentes y la gestión de las nuevas autoridades gubernamentales.

“¿No les parece sospechoso el silencio de tantos que ocuparon cargos altísimos durante los 4 años de Gustavo Petro -con sueldos envidiables, dicho sea de paso- y que hoy no dicen ni una palabra sobre Abelardo? No defienden lo que hicieron. No critican lo que ven mal. Puro mutismo. ¿A qué se deberá ese silencio tan conveniente?”, cuestionó la exdiplomática en la misma red social.

La exfuncionaria también cuestionó el silencio de antiguos integrantes del gabinete de Gustavo Petro frente a los debates políticos actuales - crédito @MariaA_PardoJ/X
La exfuncionaria también cuestionó el silencio de antiguos integrantes del gabinete de Gustavo Petro frente a los debates políticos actuales - crédito @MariaA_PardoJ/X

Los señalamientos de la exfuncionaria reabrieron la discusión interna en el movimiento de Gobierno sobre los filtros de contratación estatal y el cumplimiento de los perfiles exigidos por la ley para el ejercicio de la función pública en Colombia.

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