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Crema y leche evaporada: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una en la cocina

La crema y la leche evaporada pueden parecer similares, pero su uso en recetas y en el hogar es muy distinto; te explicamos cómo aprovecharlas mejor y evitar errores comunes

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Primer plano de una mujer en una cocina, sosteniendo con su mano izquierda un frasco de vidrio con crema y con su mano derecha una lata de leche evaporada.
¿Sabías que la crema y la leche evaporada no son lo mismo? Descubre para qué sirve cada una en la cocina y por qué no debes usarlas para limpiar metales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema y la leche evaporada son dos productos lácteos que, aunque comparten origen, se distinguen notablemente en composición, textura y aplicaciones tanto culinarias como en el ámbito de la limpieza.

Entender sus diferencias y utilidades permite aprovechar al máximo sus propiedades y evitar errores en su manejo, especialmente cuando se busca innovar en recetas o solucionar problemas domésticos.

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¿Qué es la crema y cómo se elabora?

La nata es la fracción grasa que se separa de la leche entera por decantación o centrifugado.

Según la concentración de materia grasa, puede clasificarse en crema ligera, crema para montar o crema espesa. Su porcentaje de grasa varía, pero suele oscilar entre el 18% y el 40%.

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Esta concentración le otorga una textura densa y untuosa, ideal para batir, montar y aportar cuerpo y suavidad a salsas, postres y cremas.

La crema es fundamental en la repostería y en preparaciones saladas donde se busca un acabado aterciopelado, como en la clásica salsa Alfredo o en una crema pastelera.

Su capacidad para emulsionar y estabilizar mezclas es insustituible en recetas que requieren volumen, como el chantilly o el mousse.

Tazón de color beige con crema blanca y cuchara de metal; superficie de madera clara, tela gris, y ventana al fondo.
La crema es fundamental en la repostería y en preparaciones saladas donde se busca un acabado aterciopelado, como en la clásica salsa Alfredo o en una crema pastelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la leche evaporada y en qué se diferencia de la crema?

Por otro lado, la leche evaporada es leche de vaca a la que se ha eliminado alrededor del 60% del agua mediante un proceso de evaporación y posterior esterilización.

El resultado es un líquido más denso que la leche común, pero menos graso y menos espeso que la crema.

Según detalla el sitio especializado Healthline, la leche evaporada suele contener un 6.5% de grasa y un 16.5% de sólidos no grasos, manteniendo una alta concentración de proteínas, calcio y otros minerales esenciales.

A diferencia de la crema, la leche evaporada no se bate ni se utiliza para montar.

Su textura es cremosa pero fluida, y su sabor presenta un matiz caramelizado debido al proceso térmico al que se somete.

Es importante destacar que la leche evaporada no contiene azúcar añadida, a diferencia de la leche condensada, lo que la hace apta para tanto platos dulces como salados.

Usos culinarios de la crema y la leche evaporada

En la cocina, la crema es protagonista en preparaciones que requieren untuosidad y cuerpo.

Se utiliza para enriquecer sopas, salsas y guisos, así como para montar y decorar postres. Su alto contenido graso permite crear texturas aireadas y estables, imposibles de lograr con leche evaporada.

La leche evaporada, en cambio, es valorada por su practicidad y larga vida útil, ya que se comercializa enlatada y puede almacenarse durante meses.

Es un sustituto ideal de la leche fresca en recetas que requieren un toque más cremoso, pero sin llegar a la densidad de la crema.

Es frecuente en la elaboración de quiches, flanes, natillas, y también para suavizar cafés y tés, especialmente en culturas donde se busca una bebida menos calórica que con crema.

Healthline resalta que la leche evaporada es especialmente útil para quienes desean aumentar el aporte de calcio y proteínas sin excederse en grasas.

Una de sus aplicaciones más conocidas es en el popular pastel tres leches, donde aporta humedad y sabor sin sobrecargar la preparación de grasa.

Además, en salsas ligeras, la leche evaporada puede reemplazar a la crema para obtener una textura cremosa con menos calorías.

Una persona vierte un líquido cremoso desde una lata metálica sobre un bizcocho en un molde de vidrio. En la mesa hay huevos, harina y cuencos con líquidos.
Una de las aplicaciones más conocidas de la leche evaporada es en el popular pastel tres leches, donde aporta humedad y sabor sin sobrecargar la preparación de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sirven la crema o la leche evaporada para limpiar o cuidar objetos?

Aunque existen creencias populares sobre el uso de productos lácteos para la limpieza, la evidencia técnica es clara: ni la crema ni la leche evaporada son eficaces ni recomendables para limpiar metales como la plata.

De acuerdo con la plataforma Clim Profesional, la leche y sus derivados no generan reacciones químicas útiles para revertir la sulfuración de la plata, proceso que oscurece estos objetos.

Por el contrario, los azúcares y proteínas presentes pueden dejar residuos pegajosos y favorecer el desarrollo de bacterias y hongos, especialmente si no se enjuagan y secan completamente los objetos tratados.

Las mejores alternativas para devolver el brillo a la plata, según expertos, pasan por métodos electroquímicos como el baño de aluminio y bicarbonato, que invierten la reacción química sin desgastar el metal.

La crema, por su alto contenido graso, tampoco aporta ningún beneficio en este tipo de limpiezas y puede incluso agravar el problema al dejar una película aceitosa difícil de eliminar.

Otras aplicaciones alternativas de la leche evaporada

En el ámbito de la jardinería, la leche evaporada ha llamado la atención como suplemento para plantas, debido a su aporte de calcio y minerales.

Según House Digest, diluir la leche evaporada en agua y aplicarla sobre el suelo puede corregir carencias nutricionales puntuales en ciertas especies, pero su uso debe ser moderado para evitar malos olores, moho y desequilibrios en el sustrato.

Este uso, sin embargo, no aplica a la crema, cuyo exceso de grasa resulta perjudicial para las plantas y el suelo.

Dato práctico: Si buscas una textura aireada y volumen en tus recetas, la crema es la mejor opción. Para platillos más ligeros o preparaciones que requieran larga conservación, la leche evaporada ofrece practicidad y versatilidad en la cocina.

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