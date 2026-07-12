Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y días más tarde envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono (Montaje Infobae)

En un suceso surrealista que ha conmocionado a los vecinos de Porto Alegre, en el sur de Brasil, un pequeño gato negro llamado Salem fue abandonado en circunstancias sumamente extrañas. El incidente ocurrió durante la madrugada en el barrio Medianeira de la capital gaúcha. Adriane Soares, propietaria del hotel y guardería de mascotas Guardiões Pet, ha relatado para Correio do Povo que descubrió un gran bidón de plástico de 20 litros arrojado por encima del muro perimetral hacia el patio de su establecimiento comercial.

Al aproximarse para examinar el objeto, Soares se llevó la enorme sorpresa de encontrar en su interior a un pequeño gato envuelto en una pequeña manta. Además, para garantizar su supervivencia, el responsable del abandono había hecho un pequeño corte en el lateral de la botella que permitía al felino respirar con normalidad.

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Gracias al sistema de videovigilancia del local, se pudo constatar que el abandono se produjo exactamente a las 3:00 de la madrugada de un jueves, tal como detalla el diario italiano La Stampa. Sin embargo, el desconcierto aumentó cuando la propietaria revisó el buzón de correo del establecimiento y encontró una carta que pretendía justificar el abandono con argumentos sumamente confusos y delirantes.

En la misteriosa misiva, el autor anónimo revelaba que el gato se llamaba Salem y que pertenecía originalmente a su abuela, a quien identificó en el texto bajo el nombre de Stefani Joana Germanotti —el nombre de pila real de la estrella del pop Lady Gaga—. El remitente aseguraba que su intención inicial era conservar al felino, pero que se vio incapacitado de hacerlo debido a un destino ineludible que le fue revelado en una reciente “profecía onírica”.

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La explicación de la carta adquiere tintes aún más descabellados cuando el autor describe haber entrado en contacto con un “gurú alienígena insectoide”. Este supuesto ser extraterrestre le habría advertido que, para poder “engañar a la muerte por más tiempo”, debía evitar y alejarse por completo de la “figura oscura” que vivía junto a su abuela, a quien calificó directamente de “bruja”. Asimismo, aseguró: “No quiero hacerle daño, pero necesita alejarse por mi propio bien”.

Para terminar la carta, el autor incluyó una serie de símbolos que se asemejan mucho a los utilizados por el célebre Asesino del Zodiaco, el asesino en serie que aterrorizó a California durante la década de 1960. Además, el texto incluía como cierre la frase “busquen conocimiento”. Esta expresión es un famosísimo meme de la internet brasileña asociado al ‘ET Bilu’, un supuesto extraterrestre que se volvió viral tras un reportaje televisivo emitido en el año 2010.

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A pesar de la peligrosa e inusual forma en la que fue abandonado, el pequeño Salem se encuentra a salvo y en buen estado de salud. Soares llevó al cachorro de inmediato a una clínica veterinaria, donde fue examinado, desparasitado y ya se alimenta de manera regular. La empresaria ha señalado que el felino es extremadamente dócil y tranquilo, pero debido a que su hotel está especializado únicamente en el cuidado de perros, se le dificulta mantenerlo allí a largo plazo. Por ello, ha iniciado una campaña de adopción mientras ha presentado una denuncia formal ante la policía, aportando las grabaciones de seguridad para identificar al responsable de este insólito acto de abandono.