Peleas, maltratos y fraudes: las estrellas de Hollywood que cortaron lazos con sus familias

Rihanna, Angelina Jolie y Jennifer Aniston se distanciaron de sus padres

Son famosos, son millonarios, pero también son personas que -como cualquier otra- tienen problemas al interior de sus familias. La diferencia es que en su caso las traiciones, maltratos, fraudes y disputas se hicieron públicas.

Para algunos hubo un final feliz con reconciliación incluida, pero en otros casos parece que los conflictos son más poderosos que cualquier lazo de sangre.

Jennifer Aniston

La estrella de Friends arrastraba conflictos desde su infancia por la separación de sus padres.

En una entrevista de 2018 con Elle, la actriz reconoció que su madre, Nancy Dow, se convirtió en una figura “agotadora”. “Era de este mundo de, ‘Cariño, cuídate mejor’, o ‘Cariño, pon tu mejor cara’”.

“Era una mujer muy crítica conmigo. Ella había sido modelo de joven, era fantástica y deslumbrante ... no tengo esa luz que ella buscaba en mí”, confesó en otra entrevista.

Jennifer Aniston junto a su madre, Nancy Dow

Sus problemas alcanzaron un grado mayor de tensión cuando Dow publicó, en 1999, un libro de memorias llamado De madre e hija a amigas, con el rostro de Aniston ocupando toda la portada.

La situación solo fue empeorando al paso del tiempo, al grado de que dejaron de hablarse durante cinco años y Aniston ni siquiera la invitó a su boda con Justin Theroux.

Antes de la muerte de Nancy, en mayo de 2016, Aniston logró hacer las paces con ella.

Nancy Dow murió en 2016

"Mi mamá dijo esas cosas porque realmente me amaba. No era ella tratando de ser una perra o sabiendo que iba a hacer algunas heridas profundas que luego gastaría mucho dinero para deshacer. Lo hizo porque con eso creció", explicó la actriz a finales de 2018, ya libre de cualquier rencor.

Pero los problemas de Aniston no ocurrieron sólo con su madre, apenas esta semana se supo que la actriz decidió limar asperezas con su padre, a quien mucho tiempo señaló por haberla abandonado cuando era pequeña.

Aniston tampoco llevaba una buena relación con su padre, pero se reconciliaron (REUTERS)

Una fuente cercana a la actriz reveló a un medio británico que, tras años de no hablarle, Jennifer ha estado en constante contacto con John Aniston.

"Jennifer no le habló durante años, pero desde la crisis del coronavirus, ella ha estado hablando por teléfono casi todos los días y no sólo breves conversaciones. Es como si se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta y quiere que su relación con John sea lo mejor posible y él está encantado de que se hayan reconciliado".

Madonna

El golpe emocional que ocasionó la muerte de su madre también derivaría en una complicada relación entre Madonna y sus hermanos.

“La Reina del Pop” fue definida como “horrible y mala” por parte de su hermano Anthony Ciccone, quien vivió como indigente durante varios años.

"Desde el principio yo nunca la amé, y ella nunca me amó. Nunca nos amamos", confesó Anthony sobre su hermana.

Anthony Ciccone y Madonna

Pero no fue ese el único problema familiar de la cantante.

Su hermano Christopher, quien colaboró con ella como bailarín, ayudante de camerino, director artístico y de gira, publicó en julio de 2008 Life With my sister Madonna, un libro donde detalló el distanciamiento entre ambos.

Además del libro, Christpher habló en varias ocasiones de cómo se sentía manipulado por la estrella para trabajar gratis y confesó que se sentía más como su "sirviente" que como su hermano.

Christopher Ciccone escribió un libro sobre su vida con Madonna (Verónica Guerman/Teleshow.com)

La gota que derramó el vaso llegó cuando, vía correo electrónico, la cantante lo acusó de haberle robado dinero, "de estafarla tras veinte años de ser la única persona que no lo había hecho»".

También aquí hubo un final feliz, porque Christopher reveló en 2012 que ya eran otra vez "hermano y hermana".

“Lo que ocurre entre nosotros es privado ahora y no se va a publicar ningún otro libro... Desde ahora en adelante seremos hermano y hermana. Fue maravilloso retomar el contacto y no fue solo con ella, después de lo del libro también tuve la oportunidad de volver a conectar con mi familia”.

Rihanna

La difícil relación entre la cantante barbadense y su padre, Ronald Fenty, se destapó en enero del año pasado cuando ella lo demandó por fraude.

Según la intérprete de Umbrella, su padre y el socio de éste, Moses Perkins, usaron su nombre para ganar dinero al lanzar en 2017 Fenty Entertainment, una compañía de producción y talento, el mismo año en que Rihanna debutó con su línea de cosméticos Fenty.

“Aunque el señor Fenty es el padre de Rihanna, no tiene autoridad para actuar en nombre de Rihanna ni ha sido autorizado para usar su nombre, propiedad intelectual o derechos de publicidad. Del mismo modo, ni el señor Perkins ni la compañía tienen afiliación alguna con Rihanna”, se indicó en la demanda.

Rihanna y Ronald Fenty

La estrella reconoció en una entrevista de 2012 con Oprah Winfrey que le debía mucho a su padre. “Él me enseñó todo”, le dijo a la presentadora. “Por horrible que fuera para mi madre, a veces no se compara con lo genial que era como padre”.

Pero años después emprendió acciones ante algo que consideró injusto, pues Ronald no sólo usó el nombre de Fenty en la compañía de entretenimiento, también trató de registrarlo para una línea de hoteles y para negociar conciertos no autorizados por la cantante.

Rihanna pareció dejar en el pasado los problemas y apenas este mes se supo que le envió un respirador a su padre, quien se contagió de coronavirus.

Angelina Jolie

La estrella de Hollywood y su hermano, James Haven, nunca olvidaron el abandono de su padre, Jon Voight, tras separarse de su madre.

Pero fue en 2001 que Angelina se distanció de manera radical de él, luego de que el actor hablara sobre la salud emocional de ella poco después de su separación de Billy Bob Thornton.

Jon Voight y su hija Angelina Jolie dejaron de tener contacto durante años (Grosby Group)

Ni Angelina ni James perdían oportunidad de despotricar contra Voight, quien en 2007 difundió un comunicado para defenderse.

“Estoy descorazonado por el hecho de que mis hijos quieran mostrar una mala imagen mía”, comentó en el mensaje en donde atribuyó la actitud de sus hijos a su “incapacidad para olvidarse de los años de enfado crónico de su madre (Marchelin Bertrand), quien comprensiblemente se sintió bastante dolida cuando nos divorciamos”.

En aquel entonces, Bertrand tenía unos meses de fallecida y Voight pensó que quizás eso habría empeorado la situación con sus hijos, con quienes ya llevaba años sin hablar.

“Yo les envío continuamente mi amor y estoy siempre disponible para ellos, para cualquier cosa que necesiten de mí”.

Angelina no le perdonaba a su padre su abandono (AP)

Tuvieron que pasar diez años para que la estrella y su padre aparecieran juntos en un evento. Voight acudió al estreno de First They Killed My Father, película dirigida por Jolie.

El acercamiento entre ambos ocurrió mucho antes, cuando Brad Pitt le insistió a su entonces pareja de la importancia de sanar la relación con su padre.

En febrero de 2011 se supo que Voight viajó a Venecia para encontrarse con la actriz y conocer a sus seis nietos.

Courtney Love

En el caso de la viuda de Kurt Cobain, fue su hija Frances Bean quien decidió cortar cualquier vínculo con ella.

Durante la infancia de su hija, Courtney perdió en varias ocasiones la custodia y cuando Frances cumplió 17 años solicitó una orden de restricción contra su madre.

Courtney Love y Frances Bean Cobain (Shutterstock)

Aunque han tratado de recuperar su relación, parece que las heridas dejadas por Courtney en su hija son profundas.

"Algunos chicos eran de 'oh no hice mi ensayo' y yo era de 'oh no, anoche tuve que llamar a los paramédicos para que le lavaran el estómago a mi mamá', un diferente conjunto de prioridades", explicó Frances en una entrevista para el podcast de RuPaul.

Ariel Winter

A finales de 2012 la estrella de Modern Family fue removida de su casa por acusaciones de abuso físico y emocional contra su madre, Crystal Workman.

Según los registros de la corte, la mujer insultaba y manoteaba constantemente a la entonces adolescente de 14 años.

Ariel Winter sufrió de abuso físico y emocional por parte de su madre

Lo que Ariel vivió con su madre fue infierno. En una entrevista para The Hollywood Reporter, en 2017, la actriz confesó que Workman la obligaba a usar prendas inapropiadas para su edad, con la idea de sexualizarla.

“La gente pensaba que tenía 24 años cuando tenía 12. Si hubiera tenido una escena de desnudo a esas edad, seguramente mi madre habría dicho que sí”.

Ariel se emancipó oficialmente de su madre en 2015

También era forzada a permanecer despierta hasta tarde en eventos de entretenimiento, su madre la tenía bajo una estricta dieta y descuidó su educación.

Workman siempre ha negado las acusaciones, pero han pasado años sin que vuelva a hablar con su hija.

Eminem

El rapero y su madre, Deborah R. Nelson-Mathers, llegaron al punto de las acusaciones públicas.

En su canción Cleaning my closet, Eminem la señaló no solo por maltratarlo sino también por tratar de intoxicarlo con psicotrópicos.

Eminem se disculpó en 2014 con su madre

Pero ella respondió con su libro My son Marshall, my son Eminem, en donde dijo que el cantante era una maníaco depresivo que había dramatizado su infancia para que más gente lo aceptara.

Tras años de conflictos, ella grabó la canción Dear Marshall para pedirle perdón por haberlo educado mal y él hizo lo propio con “Headlights” en donde admitió su culpa por haber llevado el asunto tan lejos. “Te amaré siempre porque siempre serás mi madre”, decía al final del tema.

Tori Spelling

Cualquier duda sobre el tipo de relación que la ex Beverly Hills 90210 tenía con su madre quedó despejada cuando esta última la señaló como responsable de la muerte de su propio padre, el productor Aaron Spelling, en 2006.

Candy Spelling aseguró que la vida de Aaron se fue abajo cuando Tori abandonó su casa.

Tori con su hermano Randy y sus papás Aaron y Candy Spelling (Instagram)

“Él ya no tenía ganas de vivir después de eso. Hizo todo lo que pudo hacer por su hija, pero ella no quiso volver a oír hablar de él cuando ya no podía hacer nada más por ella”, dijo Candy.

Tori resolvió los problemas con su madre

El tiempo trajo calma a su turbulenta relación y el año pasado Tori reveló que las cosas estaban bien con su madre.

