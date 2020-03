“Un día me di cuenta, no sé si me puse el desodorante o el perfume o algo, que no lo olía y se me hizo muy raro. Pasaron un par de días y decidí ir al doctor, no tenía fiebre, no tenía tos y no me sentía mal, sólo había perdido el olfato; pero la doctora me envió un comunicado de la Sociedad de Otorrinos diciendo que uno de los síntomas que estaban descubriendo es la pérdida del olfato”, detalló.