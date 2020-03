“Un día de me di cuenta, no sé si me puse el desodorante o el perfume o algo, que no lo olía y se me hizo muy raro. Pasaron un par de días y decidí ir al doctor, no tenía fiebre, no tenía tos y no me sentía mal, sólo había perdido el olfato; pero ayer la doctora me envió un comunicado de la Sociedad de Otorrinos diciendo que uno de los síntomas que estaban descubriendo es la pérdida del olfato”, detalló el conductor de Venga la Alegría, programa matutino de TV Azteca.