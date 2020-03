“Hoy es un día complicado de la cuarentena porque hoy mi hija Gia cumple cuatro años y obviamente no la he podido festejar como yo quisiera, no he podido abrazarla, besarla. He tomado todas las precauciones de higiene para poder estar en contacto con ella, obviamente desde lejos y a través de vidrios para que no sienta que su mamá no está”, expresó Odalys sobre lo que siente por estar alejada de su pequeña.