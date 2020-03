“Bueno, pues para mí hoy es un día agridulce porque hace once años nació mi princesa Sophia que hoy está en el cielo y no puedo dejar de pensarla, de festejarla, de recordarla. Y hoy lo hago con mi esposo, con mis hijos, que también saben que hoy sería el cumpleaños de Sophia y como saben esta canción para mí es muy significativa y me recuerda mucho a ella y se las quiero compartir en estos días tan difíciles donde todos estamos valorando a la familia, el tiempo de estar en casa, el tiempo de disfrutar a los nuestros y ojalá que les guste”, dijo Ávila antes de interpretar la sentimental canción.