Al respecto, Ari Borovoy, dueño de BOBO Producciones, indicó que no podría perderse la celebración de esta gira, aunque su empresa no la coordine: “Siempre fueron rumores, nunca dejé de estar y tenía que estar. Para ser franco no es un tema sencillo. Soy muy perfeccionista, se lograron cosas buenas durante estos siete años, pero me estaba afectando. Esto es un festejo y hay que disfrutarlo”.