“Hay mucho trabajo por hacer. Hay que seguir levantando esta estafeta de igualdad, pero yo dentro de este movimiento también estoy muy a favor de que respetemos los derechos humanos, los derechos de los hombres y las mujeres, no sólo los de las mujeres contra el hombre es persona. Creo que es importante no hacer una guerra contra el hombre, sino hace un equipo y que juntos tengamos una reeducación del cómo funcionamos, cómo respetarnos, cómo valorarnos en nuestros espacios profesionales y también interpersonales en la relación máxima, no es solamente atacar al sexo opuesto. No no estoy de acuerdo en eso, pero sí en empoderarnos y en poder luchar por cosas que nos hagan más justicia”, sentenció.