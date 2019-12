“Las vidas toman diferentes caminos, obviamente no va a ser siempre lo mismo ni te vas a seguir viendo con todos como te veías; por ejemplo, mi vida tomó un camino muy distinto, la de Christian otro, la de Mayte otro, pero eso no quiere decir que dentro de tu corazón no haya un cariño para cada uno y les deseo siempre lo mejor. Que Dios los bendiga, que encuentren siempre el camino más feliz para ellos, que su camino esté lleno de bendiciones, porque llevo un recuerdo muy bonito de cada uno de ellos”, sentenció Anahí sobre lo que siente por sus compañeros de agrupación.