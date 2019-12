"Este es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola... Y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada”, escribió Perroni.