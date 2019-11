Aniston, de 50 años, rechazó la idea de un reboot del programa, pero reveló durante su ultimo paso por el show de Ellen DeGeneres que algo puede suceder en futuro: “Nos encantaría que hubiese algo, pero no sabemos qué sería ese algo. Así que estamos simplemente intentándolo. Estamos trabajando en algo”. Ellen la presionó para obtener más información. “Podemos decir con seguridad que probablemente no sea un reboot, ¿una película, sin embargo?”, ante lo que Jen tartamudeó un poco, pero no dijo nada más.