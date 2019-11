“Creo que mi impulso por la actuación vino porque me encantaba hacer reír a mi familia. Ese era el mayor placer. Creo que les pasa a la mayoría de los actores o comediantes. Para mí no había nada mejor que hacer reír a mis padres con una creación mía. Lo que más amaba era la comedia física: me golpeaba con los muebles… Me he roto varios huesos, en serio”, contó David a Laurie Taylor en el programa In Confidence.