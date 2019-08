"La vida en Los Ángeles es un viaje. Puede ser solitaria a veces. Nunca sabes en quién confiar y algunas personas pueden ser falsas. Tengo un círculo de amigos muy pequeño y simplemente hago lo que me hace feliz. Me rompe el corazón ver los comentarios en mis posts a veces, así que simplemente decido no verlos más... dejemos que los haters hagan lo que saben hacer mejor …¡odiar!".