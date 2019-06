"Nadie se pregunta nunca si las fotos de los paparazzi son falsas o si las han alterado de alguna manera y si, en consecuencias, las noticias son verdaderamente 'reales' (….) En las fotos que me sacaron parece que peso 18 kilos más que hoy. Así es como estoy ahora, y estoy flaca como una aguja", expresó la intérprete de "Piece of Me", que lució la misma bikini roja que tenía cuando fue retratada por los paparazzi para demostrar que se ve más delgada que en las fotos publicadas.