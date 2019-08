"Hubiera sido mejor elegir una foto de ella sola", "Esperen, ¿por qué no hay una foto de ella sola? es SU cumpleaños ¿cierto?", "Todos estos fotógrafos de la realeza ¿y no pudieron encontrar una imagen de Meghan en el centro, con un color más brillante?", "¿Por qué una foto de toda la familia real? No se trata de Kate o William o Carlos. ¡Es acerca de Meghan!", "que ellos eligieran una foto en la que la duquesa Meghan no está al centro aunque el post está dedicado a su cumpleaños habla mucho de la falta de clase de los Cambridge", se leía entre los casi 5000 comentarios que recibió la publicación.