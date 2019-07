La tarde de este 2 de julio, un programa de farándula de la cadena mexicana Imagen Televisión, transmitió la entrevista de Infante con Alejandra Guzmán, quien dijo sobre su hija: "He tratado de comenzar una nueva relación porque la que había no hay respeto. Y es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar. Por eso me alejé.