"He tratado de comenzar una nueva relación porque la que había no hay respeto. Y es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar. Por eso me alejé. Sí, varias veces (me pegó). Yo decidí alejarme porque en algún momento me pudo hacer daño, y sí me hizo daño", dijo Alejandra Guzmán sobre su hija.