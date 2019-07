View this post on Instagram

Mi compañera de viaje en esta aventura llamada vida, mi complemento, la mujer que llegó de repente a mi vida a cambiar todo, a hacerme creer en el amor, la que ama a mi hija, la que cada día me demuestra su amor y su confianza, la mujer que tiene mi amor y mi corazón, @aline_ramirezz , mi cómplice, mi amor! 💖💖💖😍😍😍❤️❤️❤️🥰🥰🥰💕💕💕👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧