Mi Beca para Empezar 2026: qué hacer si no recibes el pago de mayo y cómo reclamar paso a paso

Si no se refleja en tu cuenta, existen vías oficiales para reportarlo y recuperar el apoyo económico sin perder el beneficio

El programa Mi Beca para Empezar, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México desde 2019, continúa en 2026 como uno de los principales apoyos para estudiantes de nivel básico. Su objetivo es reducir la deserción escolar mediante la entrega de un incentivo económico mensual a niñas y niños inscritos en escuelas públicas.

Para el mes de mayo de 2026, el depósito correspondiente —la novena entrega del ciclo escolar— está calendarizado para el viernes 1 de mayo, de acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

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Aunque la fecha coincidió con el Día del Trabajo, las autoridades han indicado que el pago se realizó con normalidad. No obstante, algunos beneficiarios podrían experimentar un desfase de hasta 24 horas en la dispersión.

Los montos se mantienen sin cambios:

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600 pesos para preescolar

650 pesos para primaria

600 pesos para Centros de Atención Múltiple (CAM).

Beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar acuden al Zócalo de la Ciudad de México para revisar y disponer del apoyo económico correspondiente al mes de mayo de 2026, bajo la atenta mirada de sus tutores

¿Qué hacer si no recibes el pago de mayo?

Si al paso de las horas o días el depósito no aparece en la tarjeta del beneficiario, es fundamental actuar de inmediato a través de los canales oficiales para evitar retrasos prolongados.

El Fibien ha establecido tres mecanismos principales para reportar pagos atrasados o no recibidos:

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1. Reporte telefónico. Los tutores pueden comunicarse al número 55 1102 1750, donde personal del fideicomiso brinda atención directa y seguimiento al caso. Este canal permite abrir un folio de reporte.

2. Atención en línea. También es posible contactar al organismo mediante su página oficial de Facebook (@BienestarEducativo), enviando un mensaje directo. Este medio funciona como una alternativa ágil para resolver dudas y registrar incidencias.

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3. Atención presencial con cita. Otra opción es acudir directamente a las oficinas del fideicomiso, pero es necesario agendar previamente una cita. En el lugar se revisa el estatus del beneficiario y se gestiona la regularización del pago.

Adicionalmente, los usuarios pueden solicitar orientación general a través de Locatel, marcando al 55 5658 1111, o acudir a módulos de atención distribuidos en distintos puntos de la capital.

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Calendario de pagos del ciclo 2025-2026

El programa opera con depósitos mensuales, generalmente el primer día de cada mes. El calendario vigente contempla:

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 1 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

Enero: 1 de enero

Febrero: 1 de febrero

Marzo: 1 de marzo

Abril: 1 de abril

Mayo: 1 de mayo

Junio: 1 de junio

Esta infografía oficial presenta el calendario de pagos del programa Mi Beca para Empezar para mayo de 2026, detallando los montos, la fecha de depósito y los canales de contacto para beneficiarios

Recomendaciones para evitar problemas con el depósito

Para reducir el riesgo de retrasos o bloqueos en el pago, las autoridades recomiendan:

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Verificar que los datos del beneficiario estén actualizados

Mantener activa la tarjeta donde se recibe el apoyo

Revisar periódicamente el saldo

Atender cualquier notificación del programa

Aunque el pago de mayo 2026 está garantizado, los beneficiarios deben mantenerse atentos a su depósito. En caso de no recibirlo, existen rutas claras y oficiales para reclamarlo, lo que permite asegurar la continuidad de este apoyo clave para miles de familias en la Ciudad de México.