"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia ni de mi vida como figura materna, pero eso ya lo aprendí a aceptar, al igual que acepto el hecho de que ella nunca va a cambiar. Lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex", escribió.