"Lo único que podemos decir es: what a time to be alive! Por eso presentamos #NoGenderIssue un número en el que nos sumamos a la celebración del orgullo #LGBTQI en todos sus colores; un número que festeja la diversidad, lucha por la visibilidad y se suma a la búsqueda de los derechos humanos equitativos para todos", añadió la publicación mexicana.