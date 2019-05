Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Robert, pues apenas se supo la noticia y miles de usuarios en redes sociales no han dudo en poner en tela de juicio sus habilidades actorales. Y es que un buen porcentaje de los cibernautas tienen esa imagen del vampiro seductor que saltó a la fama gracias a las millones de jovencitas que se enamoraron de el en Crépusculo, y no por su talento en el cine.