"Yo necesito de la música, yo necesito de ¡cantar! yo necesito cantar porque es una terapia para mí, todas las frustraciones personales de cosas que no he podido cambiar, más que nada, de mi familia… de cambiar situaciones que están fuera de mis manos, y que hubiera preferido que fueran diferentes, mi única forma de desahogo es cantando por eso me gusta tanto hacerlo y lo ¡necesito tanto!"