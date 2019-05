Tras el tercer capítulo de la octava temporada, no faltan quienes piensan que Arya Stark es Azor Ahai, pero no el príncipe que esperamos. La bruja roja era el personaje que más insistía en la llegada de un legítimo heredero , un príncipe que reinaría en Poniente. Daenerys Targaryen o Jon Snow son los favoritos de la audiencia para ocupar ese título, ya que el valyrio no distingue entre sexos, y príncipe podría bien ser un hombre o una mujer.