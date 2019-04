Y luego está Theon Greyjoy, adoptado Stark. Honradamente cumple lo prometido: para resarcir lo que hizo durante su intento de tomar el Norte —el daño emocional para Bran por el asesinato de Ser Rodrik Cassel y la incineración de dos niños en Invernalia—, da su vida para proteger al Cuervo de tres ojos. Su hermana Yara le había advertido: no mueras tan lejos del mar, excepto que el Norte siempre fue la casa verdadera de Theon, por más que fuera torturado en esos calabozos por los Bolton y que antes dijera que se sentía inadecuado estando ahí durante su infancia (en una de las mejores escenas para el actor Alfie Allen). No era su casa familiar por sangre, pero como le dice Bran: "Todo te trajo a donde estás ahora, a donde perteneces. A tu hogar". Lo que está muerto no puede morir, pero Theon murió siendo un buen hombre.