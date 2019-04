Coppola, en los extras de la edición especial del DVD, da una pista sobre los motivos. "Una tarde me crucé con Frank Sinatra en un bar exclusivo de Hollywood. Puso sus brazos en mis hombros, acercó su cara a la mía y con una sonrisa y con voz firme me pidió que el personaje no tuviera demasiado protagonismo en la película". Y, se sabe, eran épocas en que era complicado no cumplir los deseos de La Voz.