"He tratado de entender muchas cosas … Pero, definitivamente lo que nunca dejaré de hacer, es agradecer y en este caso a @jessicanewtonoficial por brindarme la oportunidad de pertenecer al Miss Perú y ser una de sus reinas, jamás olvidaré el día que te conocí y las palabras que me dijiste, eso me permitió seguir confiando en mis sueños. Aquella chica del vestido verde jaja Gracias".